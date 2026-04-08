Gobierno presenta plan para aumentar la producción de gas natural en México

El gobierno federal reconoció que el gas natural se ha convertido en un elemento estratégico para el desarrollo económico del país, aunque actualmente México depende en gran medida de importaciones, principalmente provenientes de Estados Unidos, por lo que se presentó una estrategia energética, centrada en aumentar la producción nacional y reducir riesgos derivados de la dependencia externa.

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó este miércoles que México consume actualmente alrededor de 9,000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, de los cuales solo 2,300 millones son producidos por Pemex, mientras que el 75% restante proviene del extranjero.

Esta dependencia, advirtió, genera vulnerabilidades ante fluctuaciones de precios, conflictos internacionales o contingencias climáticas.

“El gas natural es un combustible fundamental para el crecimiento del país”, señaló González Escobar, al destacar su uso en la generación eléctrica, la industria y los hogares, así como su menor impacto ambiental en comparación con otros combustibles fósiles.

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Para dicho contexto, el gobierno federal proyectó que la demanda de gas natural aumente cerca de 30% hacia el final del sexenio, impulsada principalmente por la expansión de plantas de ciclo combinado y el crecimiento industrial.

El director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, subrayó que México cuenta con amplios recursos de gas natural que no han sido plenamente aprovechados. Detalló que existen reservas tanto convencionales como no convencionales, estas últimas con un potencial significativamente mayor.

Según estimaciones de la empresa paraestatal, la producción podría incrementarse de 2,300 millones de pies cúbicos diarios a más de 4,000 millones hacia el final del sexenio, e incluso alcanzar cerca de 8,000 millones en la próxima década, lo que acercaría al país a la autosuficiencia energética.

No obstante, el desarrollo de estos recursos, particularmente los no convencionales, implica desafíos ambientales que deberán ser atendidos mediante tecnologías más limpias, monitoreo constante y el uso eficiente del agua, indicó el funcionario.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó que todos los países requieren energía para su desarrollo, pero subrayó la importancia de transitar hacia un modelo que combine soberanía energética con sustentabilidad ambiental.

Explicó que, aunque México ha avanzado en la producción de combustibles como gasolinas y diésel, el gas natural sigue siendo el principal punto de dependencia externa. “Si no hacemos nada, cada vez vamos a importar más”, advirtió.

Además, como respuesta, el gobierno federal plantea tres ejes:

Eficiencia energética Expansión de energías renovables Fortalecimiento de la producción nacional de gas.

En particular, se busca incrementar la generación eléctrica a partir de fuentes limpias del 24% actual al 38% hacia 2030.

Sin embargo, la mandataria reconoció que el gas natural seguirá siendo necesario como fuente base para la generación eléctrica y la actividad industrial, por lo que se analiza la posible explotación de yacimientos no convencionales bajo criterios estrictos de sustentabilidad.

“Si se va a hacer explotación de gas no convencional, tiene que ser de una manera sustentable, que los impactos ambientales se reduzcan al máximo”, afirmó.

Creación de Comité de Especialistas

El titular de Pemex informó que se realizará la creación de un Comité de especialistas con el objetico de garantizar que la eventual explotación del gas natural —especialmente mediante técnicas como el fracturamiento hidráulico o fracking— se realice con criterios de sostenibilidad, minimizando impactos ambientales y protegiendo recursos como los mantos acuíferos.

Detalló que este comité estará integrado por científicos y expertos en distintas áreas técnicas, como manejo del agua, geología, explotación sustentable de hidrocarburos y tratamiento de residuos.

Su función será emitir recomendaciones y análisis sobre cómo llevar a cabo estos proyectos de manera responsable.

Rodríguez Padilla indicó que este grupo de especialistas trabajará durante aproximadamente dos meses, periodo en el que elaborará un conjunto de conclusiones y propuestas que servirán como base para la toma de decisiones del gobierno federal en materia energética.