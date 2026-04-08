Menopausia frena carrera de mujeres: 67% afirma que los síntomas afectan su productividad

La menopausia frena la carrera de las mujeres en una etapa cúspide de su vida laboral, ante el silencio y la falta de prácticas que atiendan los síntomas que afectan su productividad, lo que fomenta mayor brecha salarial, presentismo y renuncias.

El 67% de las mujeres afirma que los síntomas de la menopausia afectan su desempeño laboral, de acuerdo con el Estudio sobre los efectos de la transición a la menopausia en la participación económica de las mujeres en México realizado por la ONG Sin reglas y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México.

“Esta falta de empatía tanto en la vida laboral y en el contexto familiar, merma mucho la productividad”, de acuerdo con el testimonio de una de las mujeres entrevistadas para el estudio.

En el país, 24 millones de mujeres viven ahora alguna etapa de la menopausia, y para 2030 serán 27 millones, según datos de Sin Reglas. El 46% de la fuerza laboral experimenta o experimentará la transición menopáusica.

La menopausia es una etapa que se vive en silencio y soledad, al menos en los centros de trabajo. Siete de cada 10 mujeres encuestadas reportaron que no se sienten cómodas hablando de sus síntomas asociados a la transición menopáusica por miedo a ser percibidas como “menos capaces".

“La falta de apoyo en el entorno laboral no solo vulnera la dignidad de las mujeres, sino que representa una mala decisión económica para el país al frenar el talento en su punto de mayor liderazgo profesional”, de acuerdo con Anders Thomsen, representante del UNFPA en México, citado en el reporte.

Los espacios laborales requieren impulsar prácticas de flexibilidad y condiciones para el desarrollo de las mujeres que pasan por la etapa de la menopausia.

“Los síntomas también afectan la participación laboral: reducen la productividad, aumentan el presentismo y dificultan mantener horarios regulares o rendimientos esperados. Esto contribuye a incrementar las brechas de ingreso y participación económica entre hombres y mujeres en la mediana edad”, de acuerdo con el informe.

El documento advierte que en México y América Latina hay una falta de estadísticas específicas sobre la menopausia y su impacto en diferentes áreas de la vida de las mujeres y su entorno laboral y social, a diferencia de países escandinavos o el Reino Unido.

En Estados Unidos, se registró 1,800 millones de dólares en tiempo laboral perdido por síntomas de menopausia equivalentes al 12% del tiempo laboral productivo y 600,000 mujeres dejaron su trabajo por síntomas graves de menopausia, de acuerdo con datos del informe RAND 2025, citados por la organización Colmena durante su participación en el foro Menopausia en el entorno laboral organizado por la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (AMEDIRH)

¿Qué es la menopausia y cómo afecta la vida laboral de las mujeres?

La menopausia es un proceso biológico natural e irreversible que marca el final de los años reproductivos de una mujer. Abarca un periodo en la vida de las mujeres con diferentes etapas.

El climaterio describe el periodo de transición de la fase reproductiva a la no reproductiva de una mujer. Los síntomas y experiencias pueden comenzar entre 10 y 15 años antes del último periodo menstrual definitivo y continuar una década después.

Otra de las etapas es la perimenopausia, que son los cambios y fluctuaciones del ciclo menstrual como la irregularidad y el flujo y ocurre entre cuatro y cinco años antes del último periodo menstrual. Aquí es cuando los niveles de hormonas (estrógeno y progesterona) comienzan a disminuir.

Y la menopausia que técnicamente se define como el punto concreto en el tiempo en que una mujer deja de menstruar de forma permanente.

Síntomas de la menopausia que afectan a las mujeres en el trabajo

Los síntomas de la menopausia abarcan un tramo de la vida laboral de las mujeres (entre los 40 y 60 años de edad) lo que incide no sólo en su calidad de vida personal sino en su desempeño y productividad, sobre todo por contextos laborales que no cuentan con las herramientas y la sensibilidad para apoyar a las trabajadoras.

En México, 84% de las mujeres afirma haber experimentado síntomas asociados a la menopausia, mientras que un 5% indica no haber tenido síntomas y un 11% no está segura, de acuerdo con la encuesta de UNFPA y Sin Reglas.

Entre los síntomas más presentes en las mujeres encuestadas se encuentran:

Bochornos: 57.4%

Cansancio extremo: 24.3%

Dolor articular: 22.6%

Cambios de ánimo: 21.7%

Niebla mental (problemas de concentración): 13.9%

Irritabilidad: 10.4%

Ansiedad: 6.1%

Depresión: 5.2%.

La presencia de estos síntomas trasciende el ámbito personal y afecta a las mujeres en su día a día en el trabajo remunerado.

Por ejemplo, la principal razón de desocupación entre mujeres de 45 a 54 años es la renuncia, en parte, por falta de condiciones para atender los síntomas físicos y mentales de la menopausia durante sus carreras profesionales, de acuerdo con el estudio.

Además, la brecha salarial entre hombres y mujeres de entre 40 y 60 años no se explica por factores como la educación, experiencia o tipo de empleo, pero sí coincide con la transición a la menopausia.

En el ingreso, las brechas son significativas pues mientras los hombres de entre 45 y 55 años ganan en promedio 30 pesos por hora, las mujeres perciben menos de 20 pesos, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) sistematizados por la UNFPA.

Además, en estos grupos de edad, hay una menor participación de las mujeres que de los hombres en el mercado laboral. El 70% de los hombres están ocupados, frente a poco más del 50% de las mujeres. Esto se acentúa más entre los 56-60 años, pues menos del 50% de las mujeres participan en el mercado laboral.

La falta de tratamiento de los síntomas de la menopausia obliga a las mujeres a pasar a esquemas de trabajo informal o reducir sus jornadas laborales, de acuerdo con el informe.

Proponen flexibilidad laboral para atender síntomas de la menopausia

Las recomendaciones de las y los especialistas de Sin reglas y UNPFA para mitigar los efectos negativos laborales hacia las mujeres en transición a la menopausia comienzan por la necesidad del reconocimiento institucional del climaterio como una etapa clave en salud y derechos laborales de las mujeres. No sólo como un hecho biológico sino como una etapa de la vida con implicaciones en su salud, bienestar y economía de las mujeres.

En el trabajo, implica introducir prácticas de flexibilidad laboral como: horarios adaptables, opciones de trabajo a distancia, creación de espacios cómodos en temperatura y adecuada ventilación, pausas térmicas, e información y recursos sobre el manejo de síntomas.

Estas prácticas mejoran la experiencia de las mujeres trabajadoras, promueven espacios de trabajo inclusivos y se retiene el talento y la experiencia de mujeres en esta etapa de la vida.

A nivel organizacional, implementar capacitaciones a áreas de Recursos humanos y directivos sobre menopausia, estigma y derecho a un espacio laboral libre de discriminación.

Incluso, la ONG Sin reglas propone crear una certificación de espacios laborales llamada “Lugar de Trabajo Amigable con la Menopausia".

“Esta iniciativa tiene como objetivo principal incentivar la adopción de políticas concretas y programas de apoyo que aborden las necesidades específicas de las personas que atraviesan la menopausia, reconociendo y premiando a las empresas líderes en equidad de género”, de acuerdo con el informe.

El 18 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Menopausia para hablar de esta etapa de la vida de las mujeres y eliminar estigmas.