Trabajadores del Sindicato de la Secretaría Salud acusan violaciones sistemáticas a su contrato

Trabajadores del Sindicato Nacional de la Secretaría de Salud tomaron las oficinas de la dependencia en la Ciudad de México para denunciar violaciones sistemáticas a sus Condiciones Generales de Trabajo.

Las dirigencias de las secciones de nivel central y Cofepris acusaron a las autoridades de incumplir con los reglamentos de seguridad, higiene, escalafón y la entrega de equipo esencial para el personal.

Bajo el argumento de que la normatividad laboral está siendo ignorada, el sindicato movilizó a sus agremiados la mañana de este miércoles a la colonia Escandón para exigir un alto a los atropellos contractuales.

La organización que lidera Marco Antonio García Ayala, advirtió que la falta de respuestas en temas de vestuario y derechos escalafonarios ha agotado la paciencia del gremio, por lo que mantendrán la presión en las sedes administrativas hasta que se garantice el respeto a lo pactado en su contrato colectivo.