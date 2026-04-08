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Bolsa mexicana sube 2.5% tras acuerdo de alto el fuego entre EU e Irán
Los índices accionarios locales suben, en línea con sus pares del exterior, después de que Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas.
Las bolsas de valores de México negocian con fuertes alzas la mañana de este miércoles. Los índices locales suben, en línea con sus pares del exterior, en un mercado animado después que Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas para negociar.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 2.45% a 70,208.71 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 2.50% al nivel de 1,402.72 puntos.
Al interior del índice de referencia, casi todos los valores avanzan. Destacan las acciones de la aerolínea Volaris, con 8.89% a 13.35 pesos, seguida por la aeroportuaria Asur, con 5.03% a 619.48 pesos, y el gigante minero Grupo México, con 4.90% hasta 205.12 pesos.
Justo antes de acabar el plazo que Trump había dado a Irán para abrir el estrecho de Ormuz o enfrentarse a "un infierno", ambos países alcanzaron un acuerdo de dos semanas continuar con las negociaciones. Los inversionistas reaccionar con un mayor apetito por el riesgo.