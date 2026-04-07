Jornada de 40 horas: Senadores ajustan proyecto para asegurar dos días de descanso

Las comisiones del Senado de la República hicieron ajustes a la propuesta de reforma a la legislación secundaria de la jornada de las 40 horas para garantizar que las personas puedan tener derecho a dos días de descanso a la semana.

La propuesta inicial de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara Alta en diciembre incluía una nueva redacción para el artículo 61. En ésta se definía que la jornada laboral podía durar “hasta” ocho horas diarias en el turno diurno –el más habitual en el mundo del trabajo–.

Dicho planteamiento generó críticas entre la oposición en el Congreso de la Unión al considerar que esto abría la puerta a esquemas laborales que mantuvieran la posibilidad de descansar solamente un día por semana.

“¿Cómo va a quedar la jornada ordinaria? Ya mencioné que ésta se mantiene de ocho horas al día…. decirlo con muchísima claridad: si trabajas ocho horas al día, deberás tener dos días de descanso asegurados”, expresó el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional el 2 de marzo.

Para garantizar el formato de cinco días de trabajo y dos de descanso tras la reducción de 48 a 40 horas semanales, las comisiones de Trabajo y de Estudios Legislativos Primera del Senado modificaron la propuesta del gobierno para establecer en el proyecto de dictamen que “la duración de la jornada diaria será de ocho horas la diurna”, eliminando la preposición “hasta” que generó polémica en la redacción original.

En el caso de la jornada laboral nocturna y mixta, se mantiene la duración de siete y siete horas y media, respectivamente.

“Diversos estudios demuestran que jornadas laborales superiores a 48 horas tienen efectos negativos en la salud física y mental de las personas trabajadoras, al asociarse con altos niveles de estrés, fatiga crónica, trastornos del sueño, riesgos cardiovasculares y problemas de salud emocional. En contraste, limitar la duración de la jornada laboral permitirá a las y los trabajadores disponer de mayor tiempo para atender responsabilidades familiares, labores de cuidado, convivencia social, recreación y de formación personal y profesional”, se expresa en el proyecto de dictamen que será discutido en comisiones este miércoles.