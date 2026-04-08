Geopolítica

Trump amenaza con aranceles de 50% a países que suministren armas a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con imponer aranceles del 50% a todos los países que suministren armas a Irán.

"El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con un arancel del 50% sobre todos y cada uno de los bienes que venda a Estados Unidos, con efecto inmediato. No habrá exclusiones ni exenciones", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

También dijo en otra publicación que su gobierno está "dialogando sobre un alivio de aranceles y sanciones con Irán", horas después de anunciar un alto el fuego de dos semanas con Teherán, que aceptó reabrir temporalmente el estrecho de Ormuz.

