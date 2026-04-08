Peso mexicano recupera 27 centavos frente al dólar tras anuncio de alto el fuego en Oriente Medio

El peso mexicano se aprecia frente al dólar en la jornada de este miércoles. La divisa local avanza en un mercado animado luego de que el presidente estadounidense, Donald ⁠Trump, anunció ayer ⁠que había acordado un alto el fuego de dos semanas con Irán.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.4316 unidades por dólar. Comparado con un cierre oficial de 17.7065 unidades ayer, con el dato del Banco de México (Banxico), este movimiento significa una ganancia de 27.49 centavos o de 1.55 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.5543 unidades y un nivel mínimo de 17.3590. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una seis monedas, caía 1.08% a 98.78 unidades.

En un mensaje a Estados Unidos, Trump anunció ayer un acuerdo de alto el fuego. El acuerdo fue alcanzado antes de que cumplir un ultimátum que había dado a Irán para abrir el paso de embarcaciones en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de petróleo.

"Este acuerdo es una buena noticia porque va a generar menores presiones inflacionarias, al menos en ⁠estos 15 días, también baja ⁠la aversión al riesgo y ⁠da una mejor expectativa sobre lo que puede pasar", dijo Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base.

"La línea de precios ⁠podría extender la apreciación, luego de romper el promedio móvil de 50 ⁠días en 17.54. En este sentido, la siguiente zona clave a enfrentar se sitúa en 17.30. Por otro lado, el soporte está ubicado en 17.50", destacó Grupo Financiero Banorte.

La atención de los operadores también estaba en la publicación de la minuta de reunión de la Reserva Federal estadounidense, más adelante en el día, en la que mantuvo sin cambios ⁠la tasa referencia y reiteró su proyección de un solo recorte en todo este año.