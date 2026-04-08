Sheinbaum celebra acercamiento entre EU e Irán y destaca impacto positivo en combustibles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó este miércoles como positiva la reciente distensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán, al considerar que favorece la estabilidad internacional y ya comienza a reflejarse en la baja de los precios del petróleo.

Durante un posicionamiento en su conferencia de prensa mañanera de este miércoles, la primera mandataria señaló que “es algo bueno para el país también, porque han bajado los precios del petróleo”.

Sheinbaum Pardo subrayó que el escenario internacional actual exige esfuerzos conjuntos para evitar conflictos y avanzar hacia la paz, particularmente en una región históricamente inestable como Medio Oriente.

Las declaraciones se dan luego de que el expresidente estadounidense Donald Trump difundiera mensajes en la red social Truth en los que aseguró que su país trabajará con Irán en una nueva etapa de relaciones, que incluiría acuerdos sobre sanciones, comercio y reconstrucción.

En sus publicaciones, el mandatario habló de un “gran día para la paz mundial” y adelantó posibles negociaciones en materia de aranceles y alivio de sanciones, además de acciones conjuntas en zonas estratégicas como el estrecho de Ormuz.