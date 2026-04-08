Donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles del extranjero

Las donatarias autorizadas son organizaciones sin fines de lucro reconocidas por el SAT que pueden recibir donativos deducibles de impuestos.

En el caso de las donatarias con autorización para recibir recursos del extranjero, cumplen requisitos adicionales de transparencia y regulación, lo que les permite captar financiamiento internacional para actividades sociales, educativas, culturales o asistenciales.

Entre 2020 y 2023 se observa una expansión clara en el número de estas organizaciones, pasando de 4,268 a 6,032 instituciones, reflejando un mayor dinamismo del sector y apertura al financiamiento externo, tal cifra, de acuerdo con datos de la SHCP y el SAT.

Sin embargo, a partir de ese pico, la tendencia se revierte ligeramente: pasando de 5,883 organizaciones en 2024 a 5,650 en 2025 y una baja más en 2026 con 5,358 unidades autorizadas.

La reducción reciente sugiere un entorno más restrictivo o mayores exigencias regulatorias, lo que podría estar limitando la permanencia o incorporación de nuevas donatarias.

Pese a esta reducción, el nivel actual se mantiene significativamente por encima del registrado a inicios de la década, lo que confirma la relevancia creciente de estas organizaciones en el ecosistema de financiamiento social en México.