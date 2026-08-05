SpaceX perdió 13% en Bolsa tras reporte trimestral

Las acciones de SpaceX, la empresa de servicios aeroespaciales y de inteligencia artificial fundada y dirigida por Elon Musk, cayeron con fuerza el miércoles, un día después de presentar su primer reporte trimestral, en el que superó las estimaciones de ingresos y flujo operativo (EBITDA) de los analistas.

Las acciones cayeron debido a las proyecciones de que SpaceX realice un gasto de capital para el año fiscal 2027 que probablemente rondará los 65,000 millones de dólares, alrededor de 17,000 millones más de lo esperado inicialmente por la compañía.

Sus títulos cayeron 13.61% a 108.27 dólares en el Nasdaq en lo que fue su peor caída desde el pasado 22 de junio, cuando perdieron 16.46 por ciento.

El movimiento ocurrió luego de que la empresa anunció sus planes para desarrollar una red completa de servicios móviles a través de su división Starlink, con lo cual podría competir con los operadores establecidos como Verizon Communications, AT&T y T-Mobile US.

Por su parte, un fragmento de un cohete de SpaceX que flotaba en el espacio desde el año pasado se estrelló contra la Luna, sumándose así a la lista de meteoroides, naves espaciales y otros restos de basura espacial que llevan bombardeando la superficie lunar por mucho tiempo, dijeron astrónomos.

El objeto, del tamaño de un autobús escolar, es la segunda etapa de un cohete Falcon 9 de SpaceX que había lanzado un módulo de aterrizaje lunar de Firefly Aerospace hacia la Luna en enero de 2025. Su colisión con la Luna se convirtió en un espectáculo para los astrónomos y los entusiastas del espacio.