Dow Jones sumó tres máximos históricos al hilo en Wall Street

El mercado de valores de Estados Unidos desechó el ánimo positivo inicial y terminó mixto el miércoles, con perspectivas de emisoras que opacaron esperanzas de progreso en Medio Oriente.

El Promedio Industrial Dow Jones ganó 0.49% a 54,349 unidades, el S&P 500 bajó 0.17% a 7,723.42 puntos y el indicador tecnológico Nasdaq Composite retrocedió 0.83% a 26,363.44 enteros.

El S&P 500 y el Nasdaq viraron a su primera baja en cinco días, mientras que el Dow sostuvo su tercer máximo histórico consecutivo. De hecho, el Nasdaq cayó por la baja de las acciones de SpaceX y AMD que se desplomaron tras el reporte de sus resultados trimestrales en la víspera.

Una propuesta para un acuerdo entre Irán y Omán otorgaría a Teherán el control sobre los buques que entran en el golfo Pérsico a través del Estrecho de Ormuz, en lo que supone una de las mayores concesiones a Teherán hasta la fecha.

Las acciones repuntaron al inicio de la semana, y el Dow y el S&P 500 cerraron en máximos históricos el martes, porque los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron por la esperanza de que las negociaciones de paz puedan dar lugar a un acuerdo, lo que aliviaría las presiones inflacionistas y reduciría las expectativas de un alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

“Ha sido una subida vertiginosa; no hemos tenido tiempo de tomar aliento”, dijo Kenny Polcari, estratega jefe de Mercados de Slatestone Wealth.

A la baja

La renta variable de México no pudo sostener el ánimo positivo de las primeras horas y terminó por ceder terreno el miércoles, tras conocer importante información económica local y actualizaciones geopolíticas.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, perdió 0.46% a 66,525.18 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores bajó 0.53% a 1,344.99 enteros.

Los indicadores registraron su tercera caída en cuatro días de cotizaciones.

Los inversionistas incorporaron que la inversión fija bruta en México cayó en mayo por primera vez en tres meses, principalmente por el componente de construcción y tras un fuerte repunte en abril.

Por su parte, el consumo privado del país mostró en mayo su tercera alza consecutiva, a partir de un avance nacional que compensó el retroceso en bienes importados.

Trascendió durante la jornada que el gobierno de México evalúa dos zonas en el norte para iniciar este año las primeras pruebas para aumentar el uso de técnicas de fractura hidráulica o “fracking” para la producción de hidrocarburos, con el objetivo de incrementar la producción principalmente de gas.

Del lado estadounidense la nómina privada ADP mostró una generación de empleo inferior a la prevista, mientras que algunos miembros de la Fed continúan sugiriendo la potencial necesidad de mayores tasas de interés.