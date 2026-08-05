Crudo cerró dispar con mercado atento a situación en Ormuz

Los precios del petróleo cerraron mixtos el miércoles, con el Brent cerrando con una ligera subida pero el contrato estadounidense bajando ligeramente, mientras los inversionistas sopesaban las renovadas expectativas de una desescalada en las hostilidades entre Estados Unidos e Irán que podría restablecer el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz y los flujos de petróleo en Medio Oriente.

Los futuros del crudo Brent cerraron con una subida de 9 centavos, o 0.11%, a 79.45 dólares el barril. Los del crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense cayeron 55 centavos, o 0.73%, a 75.22 dólares.

La mezcla mexicana de exportación bajó 1.23% o 0.87 dólares a 69.71 dólares el barril.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que el martes hubo una “negociación durante todo el día” con Irán , calificando las conversaciones de manera positiva, pero también amenazando con golpear a Teherán “muy duro” si no se llegaba a un acuerdo.

Irán negó que se estuvieran llevando a cabo conversaciones de paz. Su Ministerio de Relaciones Exteriores declaró el miércoles que Irán y Omán han llegado a un acuerdo sobre cómo gestionar el Estrecho de Ormuz y que se está ultimando un comunicado conjunto.

Antes de la guerra, el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo pasaban por el estrecho.

El mercado se mantuvo optimista pero cauto, afirmó Phil Flynn, analista sénior de Price Futures Group. “Este acuerdo parece tan frágil como los anteriores, y como sabemos, ninguno ha perdurado”.

Los informes sobre los avances en los esfuerzos para poner fin a la guerra provocaron una caída del 5% en los precios el martes, y el Brent cerró por debajo de los 80 dólares el barril por primera vez desde el 13 de julio.

Aumentan reservas

El aumento de las reservas de crudo en Estados Unidos, debido a que las refinerías redujeron su actividad, presionó ligeramente los precios, al igual que un ligero aumento de las importaciones.

Las reservas de crudo aumentaron en 2.5 millones de barriles, hasta alcanzar los 407 millones de barriles la semana pasada, según mostraron los datos de la Administración de Información Energética publicados el miércoles. Los analistas habían previsto una reducción de 1.5 millones de barriles.

El precio de referencia del petróleo estadounidense se vio sometido a una mayor presión, ya que las reservas de petróleo en el centro de distribución de Cushing, Oklahoma, aumentaron más de lo que el mercado esperaba la semana pasada, según declaró Andrew Lipow, presidente de Lipow Oil Associates.

Además de las perturbaciones en el Golfo Pérsico, el aumento de los ataques contra buques, puertos y terminales de exportación rusos y ucranianos en el Mar Negro está afectando el suministro mundial de materias primas.

La interrupción se ha extendido al Consorcio del Oleoducto del Caspio, la principal ruta de exportación del petróleo kazajo, que ha suspendido repetidamente sus operaciones esta semana.