En el primer trimestre aumentaron los empleadores y trabajadores por cuenta propia en Querétaro

Querétaro, Qro. El aumento de la población ocupada en el último año, en cifras absolutas, se apoyó en la incorporación de nuevos empleadores y de trabajadores por cuenta propia, mientras que los trabajadores subordinados y remunerados crecieron discretamente.

En el primer trimestre del año, la población ocupada llegó a 1.2 millones de personas, arrojando una variación de 0.9% a tasa anual que representó a 11,326 más en comparación con el mismo trimestre del 2025, con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Conforme al tipo de ocupación, la cifra de empleadores cerró el primer cuarto del 2026 con 67,773 registros; fue la que más se expandió, por la adhesión de 7,827 personas, significó un alza de 13.1% a tasa anual.

La entidad llegó al primer trimestre del año con 239,782 individuos que se emplearon por cuenta propia, son 4,641 más que hace un año, representó una variación de 2%, precisa la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Mientras que los trabajadores subordinados y remunerados -la mayoría de la población ocupada- sumaron 877,816, 1,866 más que en el primer trimestre del 2025, experimentando un alza de 0.2 por ciento.

En contraste, se redujo la cifra de trabajadores que no reciben una remuneración, llegando al primer cuarto del año con 18,712 personas en esas circunstancias, disminuyó 3,008 ocupados, es decir, -13.8 por ciento.

En Querétaro, 72.9% de la población ocupada son trabajadores subordinados, 19.9% son trabajadores por cuenta propia, 5.6% son empleadores y 1.6% son trabajadores no remunerados; debido a los cambios que registraron estas cifras en el último año, solamente los empleadores y los trabajadores por cuenta propia aumentaron su participación.

Casi 7 de cada 10 trabajan en Mipymes

Respecto al tipo de unidad económica en la que laboran, en el ámbito no agropecuario, casi 69.3% de la población ocupada se emplea en micro, pequeños y medianos establecimientos, al corte del primer trimestre; son 685,857 personas, cifra que creció 2.6% en un año.

Sin embargo, las contrataciones en los grandes establecimientos crecieron 11.6%, llegando a un total de 230,078 trabajadores (23.2% del total)

En cambio, la ocupación en el sector gobierno cayó 18.6%, ya que 32,786 personas (3.3% del total) se emplearon en ese rubro al cierre del primer trimestre.

Casi dos tercios de la población se emplea en las actividades terciarias, sobre todo en el comercio, en lo servicios, restaurantes y hoteles; el resto, en las actividades secundarias, por su participación en la manufactura y en la construcción; y una mínima proporción labora en las actividades primarias.