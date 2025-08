Urge pensamiento crítico, atentamente: la Inteligencia Artificial

El uso de la inteligencia artificial generativa (GenAI) está afectando el pensamiento crítico al generar una dependencia en las soluciones que presenta la herramienta, un fenómeno que daña la resolución de problemas en el trabajo.

Vanesa Robles, líder en Innovación y Estrategia Digital y directora general de Flat 101 para Latinoamérica, comenta que la GenAI está elevando la demanda de pensamiento crítico porque la tecnología está cambiando la forma en la que se trabaja, vive y se toman decisiones.

“Estamos empezando a dejar de alguna forma en manos de la GenAI parte de nuestro trabajo actual. Debemos empezar a alfabetizarnos digitalmente y tener claras las capacidades inherentemente humanas como pensamiento crítico, dotar y dar contextos, porque si no, estaríamos dejando en manos de la inteligencia artificial muchas decisiones”, señala.

En tanto, Angélica López Cuevas, consultora internacional en Desarrollo de la Fuerza Laboral y Políticas de Empleo, sostiene que el objetivo de usar esa herramienta es que la persona incremente su pensamiento crítico, porque al final el humano debe tener la capacidad de evaluar si lo que expone la inteligencia artificial es correcto o no.

“La IA está siendo entrenada por el humano. La generación de pensamiento crítico de parte de la persona tendría que ser más alta, porque es como si fuera nuestro aprendiz, no al revés, ya que estamos viendo un resultado positivo en cuanto a un desarrollo mayor del pensamiento crítico en los usuarios de GenAI, si esta se utiliza de forma adecuada”, asegura.

En ese sentido, el estudio El impacto de la GenAI en el pensamiento crítico, elaborado por Microsoft, indica que, si bien la tecnología abona a la eficiencia de un trabajador, también puede generar una disminución en la capacidad para resolver problemas si no se maneja de la mejor manera.

“Al utilizar herramientas GenAI, el esfuerzo invertido en el pensamiento crítico se desplaza de la recopilación de información a la verificación; de la resolución de problemas a la integración de respuestas de IA; y de la ejecución de tareas a la gestión de tareas”, explica.

Señala que la herramienta debe diseñarse para respaldar el pensamiento crítico de los trabajadores, abordando sus barreras de conciencia, motivación y capacidad.

A su vez, Vanesa Robles, comenta que, pese al efecto positivo de la inteligencia artificial en eficiencia y optimización de procesos, los trabajadores deben tener capacitaciones para usar esa herramienta a su favor.

“Nosotros nos tenemos que formar para ‘qué tipo de preguntas tengo que hacer’ y al final de eso saldrán más formaciones enfocadas, ya no solamente en tener la herramienta, sino en ‘cómo dominar la herramienta’ y que no sea al revés", apunta.

En ese sentido, Angélica López, añade que las personas deben alfabetizarte para aprender a usar la tecnología.

“Desafortunadamente mucha gente no sabe usar esa tecnología. Tenemos que aprender como empresas, instituciones académicas o gubernamentales a alfabetizar realmente, comprender cómo se usa, porque no nacimos con ella y aún quien nació, no tiene las habilidades desarrolladas para utilizarla de manera óptima”, destaca.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, el 78% de los trabajadores utiliza la inteligencia artificial generativa en el trabajo, la mayoría lo hace con sus propias herramientas de GenAI.

“La IA surge como una herramienta para ayudar a las personas a hacer frente a un ritmo y volumen de trabajo cada vez mayor. La IA ayuda a delegar las tareas menos importantes”, señala.

Sin embargo, el organismo añade que muchos de los colaboradores que recurren a la IA en el trabajo temen que al hacerlo la tecnología pueda reemplazar sus puestos de laborales.

Se debe perder el miedo a la GenAI

Vanesa Robles aconseja no tener miedo a la GenAI por los diversos beneficios que presenta, pero que la capacitación es fundamental para alcanzar esas ventajas.

“No hay que tenerle miedo. Muchas personas están pensando ‘es que me va a quitar el trabajo’. Al final, el valor diferencial del ser humano es el pensamiento crítico, es desarrollar habilidades que son exclusivamente humanas, la empatía, intuición. La IA puede pensar, pero no tiene criterio, ese criterio es profundamente humano y es lo que nos hace diferentes”, afirma.

Según Hays el uso de la IA en el trabajo por ahora es para automatizar tareas repetitivas, analizar grandes volúmenes de datos para la toma de decisiones, personalizar servicios y mejorar la eficiencia en áreas como atención al cliente, logística y manufactura.

Por su parte Angélica López, refiere que el pensamiento crítico implica la capacidad de juzgar o evaluar para tomar una decisión y no solamente la capacidad para identificar diferencias, semejanzas, errores, aciertos, "sino que también esto te lleve a una mejor toma de decisiones”.

“Recomendaría en términos de mercado laboral entrarle a la alfabetización. En el trabajo sí tenemos que aprender a vivir con la IA, va a ser parte de nosotros en cualquier dinámica, pero también comprender que somos unos entrenadores de ella”, destaca.