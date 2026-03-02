Esentia y Siemens avanzan en expansión de la capacidad del sistema Wahalajara

La mexicana Esentia y la alemana Siemens Energy acordaron la adquisición anticipada de dos turbinas compresoras de 15 megawatts que permitirán aumentar en 50% la capacidad del sistema de transporte de gas natural Wahalajara, que pasará de 1,300 a 2,000 millones de pies cúbicos diarios.

Las firmas anunciaron de manera conjunta avances en la Fase II del Plan de Expansión 2026-2028, un proyecto estratégico que fortalecerá la infraestructura de transporte de gas natural de México.

Como primer paso de un Acuerdo de Colaboración Exclusiva entre ambas compañías, firmado en 2025, Siemens Energy instalará estas dos nuevas unidades de turbocompresión para incrementar la capacidad y confiabilidad del sistema, elementos esenciales para la industria y la generación eléctrica en México.

Esta expansión contribuye al fortalecimiento del Sistema Wahalajara, la red privada interconectada de gasoductos de gas natural más grande de México. Con más de 2,000 kilómetros de extensión desde Texas hasta la región centro-occidente del país, y abasteciendo el 16% de la demanda nacional de gas, este corredor es un habilitador crítico del crecimiento industrial y económico.

El proyecto añadirá capacidad de transporte al sistema existente mediante compresión, mejorando la eficiencia operativa y la capacidad del sistema para atender el aumento en la demanda energética.

Las nuevas unidades de turbocompresión de 15 megawatts se instalarán en la Estación de Compresión San Juan en Chihuahua y la Estación de Compresión Aguascalientes, donde la construcción ya está en marcha.

Con estas unidades, Esentia incrementará la capacidad de transporte en casi un 50%, de 1,300 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) a casi 2,000 millones, al concluir las tres fases de la expansión del plan.

Se prevé que las turbinas y compresores lleguen en 2027, en línea con la ventana de ejecución de la Fase II (2026-2028). En un entorno de mercado donde la demanda de este tipo de equipos continúa creciendo, asegurar estas unidades críticas representa un hito material en el desarrollo del proyecto.

Daniel Bustos, director general de Esentia, declaró: “La adquisición anticipada de estos turbocompresores representa un paso estratégico para asegurar un suministro de gas natural confiable y flexible, plenamente alineado con los objetivos de seguridad energética de México, y refleja nuestro firme enfoque en la planificación estratégica con visión de futuro. Continuaremos avanzando con disciplina y tecnología de punta para apoyar el crecimiento industrial del país”. Javier Pastorino, managing director de Siemens Energy Lead Country México, agregó: “Esta expansión es un hito clave en nuestra colaboración exclusiva con Esentia para reforzar la columna vertebral del gas natural en México. Al incorporar nuestra tecnología al sistema de transporte de gas natural, contribuimos a construir una red más resiliente y eficiente que responda a las necesidades industriales del país”.