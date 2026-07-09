Noruega vs Inglaterra: ¿Qué derechos laborales distinguen a los países?

Noruega vs Inglaterra uno de los enfrentamientos más esperados de los Cuartos de Final del Mundial 2026 está por suceder, se trata de un duelo entre países que no solo son referentes en el futbol, sino también en el bienestar social por la forma en la que protegen a las personas trabajadoras.

Por ejemplo, Noruega tiende a priorizar la estabilidad y el equilibrio vida-trabajo, mientras que Inglaterra, que eliminó a México en Octavos de Final, no solo mostró superioridad en la portería, sino también en la flexibilidad regulada que destaca por garantizar protecciones robustas en periodos de descanso.

Derechos laborales que distinguen a Noruega vs Inglaterra

En Europa, Noruega e Inglaterra cuentan con algunos de los mercados laborales más sólidos de la región; sin embargo, incluso estas naciones se distinguen entre sí por los beneficios que ofrecen a las personas trabajadoras, dirigidos a mejorar su calidad de vida y la estabilidad laboral.

Salarios

En la legislación laboral nórdica no hay un salario mínimo nacional, pero sí se garantiza la igualdad de trato y se permite que las escalas salariales se definan mediante convenios colectivos por sector, mientras que en Inglaterra hay un salario mínimo nacional y un mínimo vital que varían según la edad y situación laboral del trabajador.

Vacaciones

En Noruega, la Ley de Vacaciones (ferieloven) señala un periodo de descanso de 25 días, equivalentes a cinco semanas laborales de lunes a viernes. En contraste, Inglaterra garantiza por lo menos 28 días de vacaciones pagadas y destaca que el derecho se genera desde el primer día en el que una persona es empleada.

Jornada laboral y descanso

El país nórdico ofrece una protección más estricta para evitar el agotamiento del trabajador; de acuerdo con la Ley sobre el Entorno Laboral (Working Environment Act), tienen derecho a un descanso de por lo menos 11 horas consecutivas cada 24 horas y un periodo continuo de descanso de 35 horas a la semana.

Asimismo, su jornada laboral normal no debe exceder de nueve horas en un día y 40 horas en siete días. Mientras que, en el caso del país británico, el Reglamento sobre las Horas de Trabajo (Working Time Regulations) fija en 48 horas semanales el límite legal calculado en un periodo de referencia de 17 semanas e incluye las horas extras.

No obstante, la jornada estándar suele ser de 35 a 40 horas, según el sector y los acuerdos que se tengan, pues se puede pactar por escrito, de forma voluntaria, no sujetarse a ese límite; además, el descanso diario mínimo es de 20 minutos si la jornada supera las 6 horas.

Protección contra el despido

En cuanto al derecho a la estabilidad en el empleo, Noruega supera a Inglaterra desde el inicio de la relación laboral, ya que su ley garantiza que una persona no puede ser despedida sin razones objetivas justificadas por las circunstancias de la empresa o del propio empleado, lo que representa una protección efectiva desde el primer día de trabajo.

Por su parte, Inglaterra enmarca en su Ley de Derechos de Empleo (Employment Rights Act) que un trabajador necesita cumplir dos años de servicio continuo para tener derecho a reclamar un “despido improcedente” ordinario, salvo por razones discriminatorias o injustas, por lo que antes de ese tiempo, el empleador puede rescindir el contrato.

Permisos de maternidad, paternidad y cuidado

En Noruega, las trabajadoras tienen derecho a hasta 12 semanas y los trabajadores a dos semanas de permiso de cuidado por nacimiento, pero si los padres no viven juntos, otra persona que asista a la madre puede ejercer este derecho y, existe un permiso parental de 12 meses.

Además, también tienen el permiso para cuidado familiar y dependientes, si se tiene un hijo de 12 años o menos enfermo, se otorgan 10 días al año o 15 si se tienen más de dos hijos; y si la afección es crónica o hay discapacidad, el derecho se extiende a 20 días anuales hasta los 18 años. Si se cuenta con un familiar terminal, se dan hasta 60 días.

Mientras que en Inglaterra las mujeres tienen derecho a 52 semanas de licencia, divididas en 26 ordinarias y 26 adicionales. Sin embargo, sólo las primeras 39 son remuneradas conforme a la ley y las siguientes 33 con una tarifa del 90% del sueldo, mientras que las últimas 13 son sin goce de sueldo.

Los padres o parejas tienen derecho a dos semanas de permiso de paternidad y existe la figura de la Licencia Parental Compartida, que permite repartir parte de la licencia entre ambos progenitores, siempre que cumplan los requisitos, entre ellos haber trabajado para el mismo empleador durante al menos 26 semanas y ,os empleados con un año de servicio pueden tomar hasta 18 semanas pero el permiso no es remunerado.

También se garantiza el derecho al tiempo libre y no remunerado para emergencias y una semana cada 12 meses para cuidar a dependientes con necesidades a largo plazo.

El sábado 11 de julio de 2026, el mundo volteará al deporte para ver a Erling Haaland en el encuentro Noruega vs Inglaterra, y mientras las selecciones se juegan el pase en la cancha, en la legislación y derechos laborales, la victoria depende de las prioridades de los trabajadores.