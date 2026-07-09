SRE va por justicia de mexicanos en EU: Presentará denuncias penales por muerte de connacionales

El gobierno mexicano buscará presentar ⁠denuncias penales ante ⁠fiscalías y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la muerte de compatriotas bajo custodia o en operativos de agentes migratorios del ICE, dijo este jueves el canciller, Roberto Velasco.

El secretario de Relaciones Exteriores agregó en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum que la ⁠Cancillería va ⁠a ⁠solicitar apoyo a la Fiscalía ⁠General de la República para presentar de manera formal las denuncias, pero no detalló cuántas serían.

"La SRE va a solicitar apoyo a la FGR para presentar de manera formal denuncias a quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las muertes de mexicanos, bajo custodia y en operativos", dijo Velasco Álvarez.

"Vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante las fiscalías de Estados Unidos para presentar denuncias sobre estos hechos, solicitando que se investigue en el ámbito penal, que es lo que está ⁠ocurriendo", añadió.

El funcionario, ⁠que no detalló cuántas denuncias penales se interpondrían, agregó que el Gobierno ⁠también busca llevar a cabo acciones civiles contra las empresas privadas que operan los centros de detención.

De acuerdo con datos presentados por Velasco, 17 mexicanos han perdido la vida en Estados Unidos en esos recintos mientras estaban bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses y tres en operativos del ICE.

El caso más reciente es el de Lorenzo Salgado, de 52 años, a quien un agente de ICE disparó cuando el mexicano estaba en el interior de su camioneta en Houston. La institución aseguró en un comunicado que Salgado "utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar" a un agente que accionó el arma "en defensa propia".

Por cada una de estas muertes, México presentó notas diplomáticas de protesta.

El canciller agregó que México va a exigir ⁠al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, la protección de los mexicanos en los centros de detención.

"Vamos a mantener la relación diplomática", aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Una denuncia ya formal ante las fiscalías estatales y la fiscalía federal de los Estados Unidos" contra "quien resulte responsable por lo que consideramos que son homicidios y en los otros casos por violación a los derechos humanos", añadió la primera mandataria.

"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, lo que no podemos es ser omisos".