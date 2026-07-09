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Bolsa mexicana avanza tras dos días con pérdidas en un mercado cauteloso

Los índices suben mientras los inversionistas siguen atentos la información sobre la guerra en Oriente Medio, y tras la publicación de datos locales de inflación.

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Las bolsas locales avanzan moderadamente la mañana de este jueves.archivo

José Antonio Rivera

Las bolsas de valores de México avanzan moderadamente la mañana de este jueves. Los índices locales suben después dos días de caídas, en un mercado atento a la información sobre la guerra en Oriente Medio y tras la publicación de datos locales de inflación.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.13% a 66,694.17 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), sube 0.10% a 1,342.32 puntos.

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S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan. Destacan las acciones de Gentera, con 4.67% a 40.54 pesos, la aerolínea Volaris, que avanza 2.36% a 15.15 pesos, y de las mineras Peñoles y Grupo México, con 1.98% en 781.14 y 1.68% a 199.89.

Los inversionistas muestran cautela después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por terminado ayer el acuerdo provisional con Irán y volvieron los ataques mutuos. En México, hoy se informó una moderación mayor a la prevista en la inflación.

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José Antonio Rivera

Analista de mercados

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