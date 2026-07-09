Mundial de Futbol exhibe desbalance entre las condiciones laborales y los cuidados 

El Mundial de Futbol y los decretos para suspender clases sacaron una tarjeta amarilla para autoridades y el mercado laboral al evidenciar la dificultad para conciliar el trabajo y la vida personal.

“El Mundial es una situación más, en esta ocasión de coyuntura, que te evidencia que no hay una buena coordinación entre cómo funciona el mundo laboral y cómo funcionan los cuidados que hoy tenemos disponibles en México”, explica Fátima Masse, cofundadora de Noubi Advisors.

Cuando las políticas laborales están desalineadas “generan un problema” para quienes trabajan y cuidan.

“A menos que tengas una red de apoyo muy sólida, es difícil saber qué hacer con eso para poder ejecutar las tareas que te tocan, digamos en lo profesional. El Mundial (...) nos ha hecho muy visible: no están aparejadas las condiciones laborales con las condiciones de cuidados”, añade Masse.

Los decretos emitidos durante las primeras semanas de la Copa Mundial de Futbol fueron un ejemplo de esta desalineación.

“Es un decreto que obliga a las escuelas a cerrar (...) y si esto afecta a los estudiantes, a los padres de familia lo hace doble porque por un lado les impacta que cierren la escuela de sus hijos, pero por otro hay una línea borrosa del decreto porque da una opinión de lo que deberían hacer las empresas, 'te recomiendo que trabajes en home office pero no es una obligación'”, explica Maya Dadoo, CEO y cofundadora de Worky.

Suspensión de clases, pero no de trabajo

El gobierno emitió tres decretos para suspender clases e implementar trabajo remoto en las áreas del sector público que no fueran de servicios esenciales el día de los partidos del Tri y en las ciudades donde se disputaron los encuentros. Al sector privado se le “conminó” a implementar medidas de flexibilidad.

Los padres de familia se enfrentaron al dilema de qué hacer con los hijos sin clases y la responsabilidad de ir al trabajo.

“Le está dando en la torre a los padres y madres, sobre todo a ellas que están cargando con mucho más trabajo en la casa (...) el gobierno está tratando de dictar la forma de trabajo sin resolverlo de una forma holística”, considera Dadoo.

Sólo 18% de las empresas en México permitió el teletrabajo para los partidos de la Selección Mexicana y sólo dos de cada diez empleadores hará pausas durante esos encuentros, según Sondeo del Mundial 2026 de KPMG.

En México hay 25.8 millones de infancias y adolescencias de los 6 a los 17 años de edad, es decir, en edad escolar, de acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC).

Por un lado, no hay alternativas públicas para amortiguar el cierre de escuelas y, por otro, las empresas no siempre conocen cuáles son las necesidades de su plantilla y el tipo de flexibilidad que requieren.

De ahí la importancia de preguntar a los trabajadores que implica para ellos la suspensión de clases, el llamado al home office, porque no serán las mismas, sugiere Fátima Masse.

El jueves 11 de junio la tasa de asistencia a los trabajos disminuyó 13%, principalmente porque las personas pidieron ese día a cuenta de vacaciones para ver la inauguración del Mundial.

Sin embargo, las ausencias no sólo es por un tema de ver el Mundial, “piden vacaciones porque el hijo o la hija no van a tener clases y entonces qué hago”, matiza Dadoo.

Flexibilidades distintas para necesidades diferentes

Maya Dadoo considera que empleadores y padres de familia deben ser más activos para pedir a las autoridades que acompañe sus decisiones como los decretos con apoyos para los cuidados.

“Si vas a cerrar las escuelas tres días al mes, cómo quieres que trabajemos. Genera alternativas, centros donde podamos llevar a los hijos que estén con cuidadores certificados”, recomienda.

Estas situaciones requieren pensar los sistemas de cuidado más allá de guarderías para menores, pues hay quien cuida de adultos mayores, de personas con una discapacidad temporal o permanente y requieren flexibilidades distintas.

“Las y los empleadores tienen que hacer algo hoy, porque la verdad es que la bomba la tenemos aquí y explota a cada ratito”, advierte.

Parte de la solución es plantear una flexibilidad laboral acorde a las necesidades de los colaboradores.

“La flexibilidad puede tomar muchas formas, dependiendo de la naturaleza de los empleos, pero sí hay una condición específica que muchísimos empleadoras y empleadores en México se brincan, que es entender las necesidades de la plantilla. Es muy difícil que te des cuenta y cualquier solución que des generalizada es probable que caiga en un error” explica Fátima Masse.