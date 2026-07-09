Peso mexicano opera estable frente al dólar tras dato de la inflación

El peso mexicano opera estable frente al dólar la mañana de este jueves. La divisa local se aprecia levemente tras dos días de caídas, en un mercado atento a las noticias sobre Oriente Medio, y tras conocerse una moderación mayor a la prevista en la inflación local.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.5433 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.5533 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda una ganancia de un centavo, equivalente a 0.06 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.5784 unidades y un nivel mínimo de 17.5281. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas fuertes, baja 0.14% hasta 100.85 unidades.

Los operadores cambiarios se muestran cautelosos después de un intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán y luego de un día de aversión al riesgo. Ademas, el dólar cae frente a sus pares de economías desarrolladas mientras el mercado toma distancia del conflicto.

"El peso mexicano avanza en medio de una menor aversión al riesgo entre los participantes del mercado, mientras los operadores asimilan el reporte local de inflación de junio. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.50 y 17.61 unidades", explicó Monex Grupo Financiero.

La inflación general de México se desaceleró por tercer mes consecutivo, para ubicarse en su menor nivel desde diciembre de 2020. El índice subyacente, ⁠en tanto, disminuyó a ⁠su nivel más bajo ⁠desde abril del año pasado, aunque ⁠en el límite superior de la meta oficial.

"Si bien los datos recientes de inflación apuntan a una moderación de las presiones, aún no son lo suficientemente favorables, en particular en los componentes subyacente y de servicios, para que el banco central considere recortes adicionales de tasas", dijo Goldman Sachs.