People Analytics y el Mundial 2026: Por qué los datos no juegan el partido

El Mundial 2026 nos está regalando momentos memorables, pero también una lección de estrategia que aplica directo al tablero de la alta dirección: los números nos muestran tendencias y patrones, pero jamás juegan el partido.

En el mundo corporativo, las herramientas de People Analytics (la analítica de datos aplicada al talento) nos dan diagnósticos valiosísimos sobre el impacto de las personas en el negocio. Sin embargo, confundir un patrón de datos con una certeza absoluta es el primer paso para perder el campeonato.

Tanto en la cancha como en las empresas, existen factores humanos impredecibles que cambian las reglas del juego. Los datos fríos nos dicen qué podría pasar, pero la toma de decisiones estratégicas requiere entender el contexto para construir experiencias personalizadas que verdaderamente muevan el resultado.

Si analizamos lo que ocurre en el torneo actual, encontramos tres lecciones claras de cómo los datos deben conectar con el factor humano:

1. La formación táctica: El mapa de la colaboración (ONA)

En el fútbol, la formación inicial de un equipo define cómo van a interactuar los jugadores. En las organizaciones pasa exactamente lo mismo. Como hemos analizado anteriormente, a través del Análisis de Redes Organizacionales (ONA) la estructura formal de un organigrama importa poco; lo que cuenta es cómo se conectan las personas en la realidad.

La forma en que un equipo se distribuye en el espacio de trabajo incide directamente en su capacidad para colaborar, comunicarse y co-crear (innovar). Un líder, al igual que un director técnico, debe usar la analítica no para vigilar posiciones estáticas, sino para dinamizar los flujos de pase —o de información— entre sus redes de expertos.

2. La demografía del éxito: Más allá del currículum

A menudo vemos analistas deportivos evaluar a una selección según la liga donde juegan sus futbolistas. Si mapeamos la demografía de dónde han jugado los últimos tres años, podemos crear un "arquetipo" o perfil de éxito.

En Recursos Humanos, esto equivale a identificar qué experiencias pasadas, entornos y trayectorias preparan mejor a un colaborador para superar los resultados proyectados. No se trata de buscar el candidato "perfecto" en papel, sino de entender qué trayectorias generan resiliencia y adaptabilidad para cumplir con los objetivos del negocio.

3. Salud mental e inteligencia emocional bajo presión

El Mundial nos ha mostrado partidos que se definen en el último minuto o en tandas de penales. Ahí es donde los datos físicos (kilómetros recorridos o velocidad) pasan a segundo plano y la salud mental toma el control. Ciertos jugadores han demostrado una inteligencia emocional fortalecida que les permite manejar el estrés extremo y ejecutar sus tareas con precisión quirúrgica.

En las empresas pasa igual: un colaborador puede tener las mejores métricas técnicas, pero si el entorno laboral erosiona su estado emocional, su rendimiento se desplomará en los momentos de alta exigencia. Cuidar la salud mental es, por tanto, una decisión de negocio.

El marcador final se define en la ejecución

Los datos en Recursos Humanos son el equivalente al análisis previo al partido: nos dicen las fortalezas del rival y nuestras áreas de oportunidad. Pero el resultado final dependerá de nuestra capacidad para humanizar esos datos, entender el contexto de nuestra gente y rediseñar sus roles para que puedan brillar.

Para reflexionar en tu próxima jugada estratégica:

¿Estás usando la analítica de talento para encasillar a las personas en proyecciones rígidas o para entender qué necesitan para dar su máximo potencial?

En tu organización, ¿los flujos de colaboración están diseñados para ganar el partido o solo para cumplir con la formación del organigrama?

La tecnología nos da los indicadores, pero el liderazgo humano es el que convierte las estadísticas en victorias reales. Al final del día, los datos proponen, pero las personas disponen.