Monitor Laboral: Donación de vacaciones y jornada de 40 horas, los temas de septiembre

En septiembre se presentaron más de 40 iniciativas laborales en el Congreso de la Unión, la mayoría en la Cámara de Diputados. La igualdad salarial, la donación de vacaciones, la reducción de la jornada de trabajo, y la transparencia en las vacantes y procesos de reclutamiento, fueron algunos de los temas centrales en los proyectos propuestos.

Con las iniciativas presentadas, la actual legislatura ya suma cerca de 250 propuestas para modificar la legislación laboral o el artículo 123 de la Constitución. En esa ola de proyectos, se han incluido temas poco explorados en legislaturas previas.

Estas fueron las iniciativas laborales más destacadas de septiembre:

Donación de vacaciones

El proyecto busca incorporar a la Ley Federal del Trabajo (LFT) el concepto de donación de vacaciones, similar al modelo de Francia, para permitir que las personas otorguen días de su periodo vacacional a compañeros que necesiten tiempo para el cuidado de familiares enfermos o con discapacidad, o para ampliar su licencia de maternidad o paternidad.

La propuesta de la diputada Carina Piceno Navarro (Morena) limita la donación al excedente de 12 días de vacaciones; además, el proceso se realizaría sólo a solicitud de un empleado y la empresa sería le encargada de llevar el control de los días compartidos.

Reducción de la jornada laboral

En septiembre la Cámara de Diputados recibió tres propuestas para reducir la jornada laboral. Con esto, ya suma 13 proyectos en el mismo sentido. De las iniciativas presentas el mes pasado, dos son del Congreso de Baja California, una para modificar la Constitución y la otra para la Ley Federal del Trabajo.

La reforma planteada por el Congreso de Baja California, es la primera que propone establecer en ambos ordenamientos una jornada laboral máxima de 40 horas por semana, permitiendo que se distribuyan de la forma en la que pacten el empleador y el trabajador. Además, incluye el reconocimiento de una prima sabatina del 25% del salario ordinario.

El otro proyecto es el de la diputada Lilia Aguilar Gil (PT), es una reforma constitucional para fijar una jornada laboral diaria de máximo 7 horas.

Transparencia en el reclutamiento

Son de los temas laborales que han tomado relevancia en la agenda legislativa. En septiembre se plantearon proyectos enfocados en hacer más transparentes los procesos de reclutamiento, incluyendo las ofertas de empleo.

Una de esas propuestas fue del diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal (Morena), el legislador promueve incorporar en las obligaciones patronales colocar en las vacantes de forma clara y accesible el salario o rango salarial, incluyendo la especificación si el sueldo es bruto o neto. También se contempla una sanción de hasta 565,700 pesos por incumplir con esta disposición.

La otra iniciativa es del diputado Armando Corona Arvizu (Morena) y está enfocada en el fenómeno del ghosting laboral de los reclutadores. El proyecto busca incorporar como obligación de las empresas notificar a los candidatos el estatus de su postulación, en un plazo máximo de 45 días posterior a la entrevista de trabajo, además de informar cuando una oferta de empleo se haya cubierto.

Igualdad salarial

El mes pasado también se propuso crear la Ley General de Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres, aunque se trata de una nueva legislación tiene un alto componente laboral, pues impone nuevas obligaciones a los empleadores privados y públicos.

Entre esas disposiciones se incluyen las auditorías salariales, contar con criterios objetivos para fijar las remuneraciones, abstenerse de solicitar información sobre el historial salarial de los aspirantes a una vacante o proporcionar información clara y accesible a los trabajadores sobre sus derechos en materia de igualdad salarial, entre otras medidas. El proyecto es promovido por la diputada Julia Arcelia Olguín Serna (Morena).

Salarios de deportistas

Movimiento Ciudadano tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado busca retomar la reforma de igualdad salarial en el deporte. En la legislatura pasada, la Cámara Alta aprobó el dictamen que obligaba a los clubes deportivos a otorgar una remuneración base igual para los deportistas sin importar el género, la reforma quedó pendiente de votarse en la colegisladora.

Las propuestas presentadas van en el mismo sentido: establecer la igualdad en los salarios base, permitiendo que la remuneración se complemente “con aportaciones adicionales derivadas de la categoría de los eventos o funciones, de los equipos o de la experiencia en el deporte profesional”. Al igual que el dictamen de la legislatura anterior, se faculta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para fijar los salarios base.

¿Qué esperar en reformas laborales?

Si bien el gobierno no ha enviado la iniciativa de reforma de reducción de jornada laboral, no se descarta que el tema pueda discutirse antes de finalizar el año. La meta es alcanzar las 40 horas para el 2030, en ese sentido, si no se analiza antes de que termine el 2025, para el siguiente quedaría un plazo aún más corto para su implementación.

Pero la jornada laboral de 40 horas no es el único cambio legal que podría materializarse, hay otras reformas que comienzan a abrirse camino sin tantos reflectores; por ejemplo, los permisos por luto ya fueron avalados en comisiones del Senado y esperan su votación en el pleno.

En esa lista también se encuentra el reciente dictamen de violencia laboral aprobado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, una modificación a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que reconoce diversos tipos de violencia en el trabajo, incluyendo el ciberacoso y establece el derecho de las víctimas a la reparación íntegra del daño. El tema tiene posibilidad de avanzar dado que México asumió el compromiso de armonizar su legislación con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Otros temas que también tienen posibilidad de continuar su avance legislativo son los permisos remunerados para exámenes médicos preventivos, el dictamen está a la espera de su votación en el pleno de la Cámara de Diputados.

Por último, la reforma a la LFT sobre salario mínimo y protección de propinas en establecimientos de servicios está pendiente de analizarse en el Senado, fue una modificación aprobada en la Cámara de Diputados por unanimidad.