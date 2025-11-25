Jornada de 40 horas: Gobierno apuesta por acuerdo en 2025; discusión legislativa, hasta 2026

Esta semana el tema de la reducción de la jornada laboral retornó a la agenda mediática, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la intención es hacer pública la propuesta de reforma este año, aunque su discusión en el Congreso de la Unión podría posponerse hasta inicios del próximo año.

“Queremos que se presente este año, pero quizá para aprobarla, ya, hasta la sesión del próximo, pero queremos que se haga público este año el acuerdo”, dijo la mandataria en la conferencia matutina del 24 de noviembre.

¿Por qué no se ha presentado la propuesta? La Presidenta explicó que se encuentran construyendo el “acuerdo entre el sector empresarial, los empresarios de México, los empleadores y las representaciones de los trabajadores” y recordó que, hasta ahora, todas las reformas laborales han avanzado por consenso.

El proyecto de reforma que enviará Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados será elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). La dependencia convocó a foros públicos para recabar propuestas entre junio y julio, un mes después inició con mesas técnicas.

Los detalles de la reforma de jornada laboral aún son reservados, pero fuentes cercanas a las mesas con la STPS han comentado a El Economista que lo que ya es un hecho, es que el cambio será gradual y se alcanzarán las 40 horas semanales para el 2030.

Sobre la flexibilidad, una fuente compartió que se analiza la posibilidad de integrar en la reforma un promedio de 160 horas al mes, que permita a las empresas distribuirlos. “El resto sería considerado como tiempo extraordinario y se buscaría un límite a las horas triple”, señaló.

Otro punto que también podría integrarse es la obligación de los empleadores de contar con un registro de las horas de trabajo, una disposición similar a la que se impulsa en España, otra economía que también impulsa una reducción de la jornada laboral.

Sin embargo, no hay una fecha definida para presentar la iniciativa. Mientras tanto, sindicatos y legisladores han pedido que no se posponga más el debate.

“Ya no debemos seguir pidiéndole más a quienes han dado todo. La reducción de la jornada laboral no es un lujo, no es una concesión política y no es un capricho legislativo, es una exigencia de la justicia social, es una demanda legitima (…) el desarrollo económico no puede construirse sobre la fatiga, el desgaste y la vida familiar perdida”, dijo el diputado Jesús Jiménez (Morena) en conferencia de prensa.

En ese mismo espacio, la diputada Patricia Mercado (MC) informó que uno de los acuerdos alcanzados con el sector sindical en la Cámara de Diputados es que la reducción de la jornada de trabajo no implique una pérdida de otros derechos laborales ganados. “Podemos hablar de otro tipo de apoyos para pequeñas y medianas industrias para que puedan reconvertirse de estas 48 a 40 horas, pero no a cambio de derechos conquistados, hay algunas propuestas en este sentido”.

La Cámara de Diputados suma 17 proyectos en la actual legislatura para reducir el tiempo de trabajo, la mayoría plantea una modificación a la Constitución para reconocer dos días de descanso por cada cinco de trabajo, lo que en términos prácticos implicaría una disminución de 48 a 40 horas por semana.

¿Qué se ha pedido para la reforma de jornada laboral?

En los foros públicos de la STPS se presentaron más de una docena de propuestas para acompañar la reducción de la jornada laboral, estas son algunas de las medidas solicitadas: