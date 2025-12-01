Buscan en Cámara de Diputados elevar a 15 días los descansos obligatorios en la LFT

Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto para sumar seis días de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT), de esta manera, la lista de feriados para los trabajadores pasaría de 9 a 15 fechas. Además de la ampliación de los festivos, la reforma propuesta plantea reconocer tres puentes más: en mayo, junio y octubre.

La iniciativa es promovida por el diputado Emilio Suárez Licona (PRI), el legislador argumenta que México carece aún de políticas que contribuyan al balance vida-trabajo, las jornadas laborales suelen ser extensas y el estrés laboral es frecuente entre la población, la ampliación de los días de descanso obligatorio busca apoyar en el cambio.

“Disponer de más días de descanso permite fortalecer relaciones afectivas y aliviar la sobrecarga de cuidados familiares. Las jornadas laborales más cortas reducen el ausentismo, licencias y burnout, mientras aumentan la satisfacción laboral, la permanencia en el empleo y la productividad empresarial”, indica el diputado federal en el proyecto.

Los días de descanso obligatorio están establecidos en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, actualmente contempla nueve fechas, de las cuales, sólo siete se repiten cada año, una depende de la jornada electoral y una más, sólo se disfruta cuando se cambia la titularidad del Poder Ejecutivo, algo que ocurre cada seis años.

Esta es la lista de festivos actual en la LFT:

El 1 de enero por Año Nuevo

El primer lunes de febrero, por el Aniversario de la Constitución (5 de febrero)

El tercer lunes de marzo, por el Natalicio de Benito Juárez (21 de marzo)

El 1 de mayo por el Día del Trabajo

El 16 de septiembre por el Aniversario de la Independencia

El 1 de octubre por la transmisión del Poder Ejecutivo

El tercer lunes de noviembre por el Aniversario de la Revolución (20 de noviembre)

El 25 de diciembre por Navidad

Las fechas que determinen las autoridades electorales para elecciones ordinarias.

La propuesta presentada en la Cámara de Diputados plantea incorporar las siguientes fechas:

El 24 de febrero, por el Día de la Bandera

El 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer

El segundo lunes de mayo en conmemoración del 5 de mayo, Día de la Batalla de Puebla

El cuarto lunes de junio en conmemoración del 30 de junio, Día de la Dignidad de los Pueblos Originarios

El segundo lunes de octubre en conmemoración del 12 de octubre, Día de la Nación Pluricultural

El 12 de diciembre, por el Día del orgullo mestizo y la mexicanidad.

El proyecto propone que esta actualización entre en vigor el primero de enero del año posterior a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Días de descanso: 9 intentos legislativos

Con esta iniciativa, el Congreso de la Unión acumula nueve proyectos en la actual legislatura que buscan ampliar la lista de festivos para los trabajadores, la mayoría de los esfuerzos se han concentrado en la Cámara de Diputados.

Otras propuestas han planteado también incorporar el jueves y viernes de Semana Santa, y el 1 y 2 de noviembre por las festividades del Día de Muertos. Sin embargo, hasta ahora ninguna de las iniciativas ha sido dictaminada.

De acuerdo con un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), México es uno de los países con menos días de descanso obligatorio para los trabajadores, junto con Paraguay y Nicaragua, economías que también reconocen sólo 9 días festivos en su legislación laboral.

Según el informe Organización del tiempo de trabajo en América Latina: ¿Cuántos días de vacaciones y feriados existen?, en la región las economías otorgan entre 13 y 14 días feriados oficiales por año, un umbral del que México aún está alejado.