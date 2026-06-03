Presentan propuesta para hacer obligatorio el CV ciego en el reclutamiento

En el Senado de la República se impulsa una iniciativa de reforma para incorporar el CV ciego en el reclutamiento, para ello se propone que, en la primera etapa de selección, se eliminen los datos de identificación de los candidatos en su currículum o solicitud de empleo para evitar discriminación o sesgos.

La iniciativa promovida por la senadora Ruth González Silva, de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), plantea reformar el artículo 133 en su fracción I de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el cual prohíbe a las personas empleadoras negarse a contratar a otra por cualquier razón o acto discriminatorio.

De esta manera, señala que, en la etapa inicial de reclutamiento, se instrumentarán procesos que eliminen los datos de identificación de las personas solicitantes en el CV o solicitud que no sean vinculantes con las funciones del puesto para el cual están postulando.

Puntualiza en que para que la información se elimine, “desde un punto de vista legal, objetivo y razonable” debe ser innecesaria para evaluar si la persona cumple con los requisitos del puesto, ello para prevenir la discriminación por razón de origen, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio.

De acuerdo con la senadora Ruth González Silva, regular el reclutamiento a ciegas permitirá que la atención se centre en la escolaridad, experiencia, competencias, certificaciones y cumplimiento de requisitos del puesto, omitiendo temporalmente aspectos como el nombre, edad o fecha de nacimiento, los cuales “no sean indispensables para valorar méritos”.

“La propuesta interviene en el punto del proceso laboral donde el sesgo puede actuar con mayor opacidad. Su aprobación contribuiría a construir un mercado de trabajo más justo, más transparente y compatible con el mandato constitucional de dignidad e igualdad”, subraya la legisladora.

Reclutamiento a ciegas requiere lineamientos de STPS

La propuesta de reforma promovida por la legisladora reconoce que eliminar datos de identificación de CVs o solicitudes de empleo no es suficiente para atender las desigualdades laborales, pero sí corrige la exclusión temprana.

“Reducir el peso de información identitaria irrelevante en la primera selección puede ampliar el acceso inicial de perfiles valiosos que hoy quedan descartados demasiado pronto”, apunta la senadora Ruth González Silva en su exposición de motivos.

Afirma que establecer el reclutamiento a ciegas en la LFT contribuirá a ampliar la diversidad de talento, reducir prácticas discriminatorias, mejorar la objetividad de las decisiones de contratación y fortalecer el compromiso con los derechos humanos en el ámbito laboral.

De aprobarse en el Congreso, la aplicación ocurrirá un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y a partir de la entrada en vigor, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) emitirá los lineamientos correspondientes.

Asimismo, una vez que se promulgue, las personas empleadoras contarán con 12 meses para ajustar sus procesos de reclutamiento, aunque vale la pena señalar que la iniciativa no considera un anonimato absoluto y permanente del candidato, sino solo durante el procedimiento de contratación en su fase inicial.

“Esto permite que el derecho a no ser discriminado no dependa exclusivamente de una queja posterior, sino también del diseño previo de procesos laborales más objetivos”, destaca.

Aunque tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores se han impulsado iniciativas de reforma a la LFT para regular los procesos de reclutamiento e incluso como se promocionan las vacantes, hasta ahora las propuestas no han avanzado; no obstante, destaca que la intención de transparentar y prevenir la discriminación laboral es un tema latente en el Congreso de la Unión.