Zelenski cesa a la embajadora ucraniana en Estados Unidos

El presidente estadounidense, Volodimir Zelenski, cesó el lunes a su embajadora en Estados Unidos, Olga Stefanishina, una decisión anticipada después de la remodelación del gobierno el mes pasado.

El puesto es crucial para Ucrania, que depende de las entregas de armas de Estados Unidos y de su inteligencia para hacer frente a la invasión de Rusia. Actualmente, por ejemplo, Kiev presiona a Washington para obtener más sistemas de defensa antimisiles Patriot.

En una publicación en Facebook en la que también pedía ser cesada de sus funciones, Stefanishina afirmó que fue su decisión, "dictada por circunstancias personales".

También describió esta etapa como "el mayor honor" de su vida. "Incrementamos el suministro de armas estadounidenses y mantuvimos el apoyo precisamente cuando el clima político en Washington giraba en nuestra contra", afirmó.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, sus relaciones con Zelenski han sido tensas, incluso complicadas, aunque en los últimos tiempos el presidente republicano se ha mostrado más afín a su par ucraniano.

Olga Stefanishina.Foto EE: Cortesía

Stefanishina, ex vice primera ministra y ministra de Justicia, fue nombrada embajadora en julio del año pasado.

Según medios ucranianos, está bajo investigación por la agencia anticorrupción del país, aunque no ha sido formalmente acusada.

Zelenski, que implementó en julio una controvertida remodelación del gobierno, no ha anunciado todavía quien será su nuevo representante en Washington.