¿Y los empleos que se crearían con el Mundial?

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) representa la fotografía más amplia del comportamiento del mercado laboral en el país. Su último retrato, el de junio, deja ver que el impacto del Mundial de Futbol 2026 en los niveles de empleo, si es que lo hubo, fue realmente muy limitado.

En el sexto mes del año, justo el de la inauguración del Mundial de Futbol 2026, no hubo creación de empleo en total en México, al menos el balance general así lo deja ver. Tampoco hubo en mayo, un mes antes.

De acuerdo con los datos de la ENOE publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hace unos días, en junio se destruyeron 319,633 plazas; en mayo otras 194,585. De hecho, el acumulado en lo que va del año también es negativo, con 293,227 empleos menos que lo reportado al cierre de 2025.

Y aunque la destrucción de plazas reportada en el sexto mes del año está muy vinculada en esta ocasión a la informalidad (-299,926 puestos), también hubo un retroceso en el renglón general del empleo formal (-19,707 puestos).

Por sectores, sólo el campo registró un saldo positivo mensual en la creación de empleo en junio, con 399,534 plazas. La industria y los servicios reportaron caídas. Llama la atención la baja en actividades como el comercio (-277,588 puestos) y la hotelería (-320,303 puestos), ambas fuertemente asociadas al entorno mundialista.

¿Qué tanto impacto tuvo el Mundial de Futbol en el mercado laboral? Los datos no muestran un panorama muy alentador. Es probable que el efecto se haya sentido únicamente en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, como ciudades sede. La capital del país reportó al menos 100,000 empleos creados gracias a este evento deportivo.

“Las expectativas apuntaban a que junio sería un buen mes en materia de generación de empleos motivada por el impulso del Mundial de Futbol. Sin embargo, los resultados muestran lo contrario, señal de que además de que la actividad económica sigue debilitada, dicho evento no fue tan favorable como se esperaba”, destacó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) tras la publicación de la última ENOE.

Y no es que no haya habido empleos adicionales, sino que esto no logró compensar la debilidad que se ha venido observando en el mercado laboral en el primer semestre del año, muy de la mano del desempeño de la actividad económica. En el estudio “¿Qué sucede después del Mundial?”, Deloitte estima que se crearon 101,255 plazas temporales debido a este evento, un 10% menos de lo proyectado inicialmente.

“El empleo en junio muestra que persistió la debilidad del mercado laboral, a pesar de que en México se llevó a cabo el Mundial de Futbol, el cual no logró impulsar, ni siquiera temporalmente, la generación de empleos. El efecto del evento fue marginal y es posible que sólo se haya concentrado en las ciudades sede… lo que confirma que el impulso del evento fue insuficiente para compensar la debilidad de fondo de la economía”, expresó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base.

Concediendo en una estimación de 100,000 empleos creados en torno a los eventos del torneo en México, el impacto terminó diluido en un mercado laboral que ya venía perdiendo fuerza. De hecho, en comparación con junio de 2025, hoy hay 83,751 empleos menos que hace un año.

Hay además otro elemento que no se puede perder de vista, gran parte de los empleos creados en este contexto fueron temporales, por lo que es probable que, una vez terminado el evento, hoy esas personas estén en las filas del desempleo.

La realidad es que la foto de la primera mitad del año muestra un mercado laboral débil, con cuatro de los seis meses del semestre con pérdida general de empleo; el panorama para la segunda mitad del año no luce sencillo. La atención estará ahora en saber si la economía logra revertir esta tendencia y retomar la generación de puestos de trabajo. Con o sin Mundial, ése es el verdadero desafío.