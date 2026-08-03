Buscar
El Economista
Empresas

Lectura 1:00 min

Industria minera de México prevé elevar 30.8% sus inversiones en 2026

La inversión de 2025 quedó por ⁠debajo de ⁠los 5,308.3 millones ⁠de dólares ‌estimados inicialmente.

main image

La inversión minera en México totalizó 4,960 millones de dólaresAFP

Reuters

La ⁠industria minera de México espera aumentar sus inversiones este ⁠año, impulsada por mayores ⁠recursos para mantenimiento, expansión de proyectos y compra de equipo, según proyecciones divulgadas el lunes por la principal asociación local del sector, Camimex.

Te puede interesar

La Cámara Minera de México estima inversiones totales de 6,402.2 millones de dólares en 2026, frente a los 4,896.4 millones de dólares desembolsados el año pasado, un incremento del 30.8%.

La inversión de 2025 quedó por ⁠debajo de ⁠los 5,308.3 millones ⁠de dólares estimados inicialmente.

El mantenimiento ⁠concentraría 1,112.9 millones de dólares, seguido de la expansión de proyectos, con 975.9 millones de dólares y la adquisición de equipo, con 834.8 millones ⁠de dólares, detalló la Camimex.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros NewslettersREGÍSTRATE AQUÍ
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete