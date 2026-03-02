Mexicanos altamente comprometidos en el trabajo, pero con poco reconocimiento

La felicidad y el compromiso no son solo sentimientos, sino también activos estratégicos que impulsan la productividad, la creatividad y la retención del talento. Aunque México tiene niveles que sobresalen, los factores principales que impulsan estos factores tienen calificaciones con áreas de oportunidad relacionadas con la conexión emocional.

De acuerdo con el Índice de Felicidad de Pluxee, las personas sienten que su esfuerzo pasa desapercibido, lo cual genera una falta de reconocimiento y percepción de desvalorización. “Empleados reportan no recibir claridad sobre su desempeño o que la retroalimentación se utiliza únicamente para señalar errores, sin brindar orientación para mejorar”, indica el estudio.

Hay una percepción en torno a que los errores reciben más atención que los logros, lo que genera la sensación de ser tratados como un número más. “Las retroalimentaciones no las ven como tal, solo te dicen en qué vas mal y no escuchan lo que tienes para mejorar. Tampoco te señalan tus áreas de oportunidad, solo buscan que saques el trabajo como sea”, retrata la investigación.

A nivel mundial los niveles de bienestar laboral son competitivos, tienen una puntuación promedio de 7.8, la misma que registra México en felicidad. Aunque el país destaca del promedio global en otros factores de neurociencia evaluados, hay oportunidades de mejora que las áreas de Recursos Humanos deben atender.

Reciprocidad, área clave por abordar

Los mexicanos reportan 9.9% más oportunidades de aprendizaje y 7.4% de progreso en su carrera respecto de la media global; un compromiso superior en 2.6%, autonomía en 5.2% y 3.9% de autenticidad, en tanto el nivel de confianza sobre qué se espera del puesto tiene un índice de 8.3 puntos.

Sin embargo, cinco de cada 10 colaboradores se sienten insatisfechos en su trabajo, lo cual evidencia que, aunque el compromiso es alto, la felicidad apenas se mantiene en el promedio global. Las relaciones interpersonales son una de las razones; a nivel global se sostienen en 8.4, pero en México es de ocho puntos.

Sobre ello, Javier Alduncin, director de Recursos Humanos de Pluxee, resalta que para los mexicanos es importante la conectividad social en el ambiente de trabajo, sentirse valorados, que haya un buen clima organizacional y reciprocidad en el compromiso.

“Tiene que haber reciprocidad, la empresa tiene que retribuir con un incentivo emocional que conecta y por eso es tan importante que entendamos a nuestros colaboradores, que los conozcamos. El salario no es la principal palanca de satisfacción, sino generar esa conexión emocional donde yo sienta que la empresa ve por mí, que le intereso", subraya.

Asimismo, el estudio de Pluxee reporta que menos de la mitad de los empleados se sienten realmente inspirados por su organización y solo un 49.6% considera que la colaboración realmente es efectiva, aunado a que la compensación económica no es un motor de satisfacción plena, tiene 7.2 puntos.

Los mexicanos tienen mayor seguridad, libertad y crecimiento personal que el promedio global, pero los resultados también indican que las relaciones interpersonales tienen un rezago que puede llegar a impactar el ambiente laboral e inhibir el trabajo en equipo, así como la cooperación entre áreas.

Adicionalmente, las personas perciben una gestión ineficaz por parte de sus jefes directos, citando falta de inteligencia emocional y micromanagement como barreras para su bienestar, aunadas a estrés y poco equilibrio vida-trabajo, algo que demuestra que las necesidades emocionales aún no se satisfacen cabalmente.

A decir de Javier Alduncin, es necesario que las organizaciones conozcan las necesidades de las personas y entender que la felicidad y bienestar no solo son aspiracionales, sino también un tema de negocio.

“No es meramente un tema de clima, es un tema de negocio y está comprobado que el 13% es más productivo cuando los empleados se sienten más felices y tienen una conexión emocional con el entorno de trabajo”, señala.

Mejorar el compromiso y la felicidad

El estudio expone que México supera al promedio global en varios indicadores; sin embargo, identifica seis áreas clave que tienen una relación directa con la mejora del compromiso, la felicidad, la retención de talento y la productividad que deben atenderse para mejorar la percepción de bienestar.

Entre estas áreas de oportunidad se encuentran las expectativas claras sobre las tareas y resultados esperados, fomentar el compromiso con el éxito de la organización, proporcionar apoyo para el desempeño adecuado, transparencia en la información relacionada con la empresa, promoción del trabajo en equipo e inspirar a las personas con la misión y propósito del negocio.

“Empresa, hazte más atractiva, haz más atractiva tu oferta de valor, conecta emocionalmente con tus colaboradores, promueve la felicidad de tus colaboradores basada en aspectos de neurociencia”, destaca el director de Recursos Humanos de Pluxee.

Cuando hay propósito y reconocimiento aumenta la felicidad laboral. El estudio señala que se debe trabajar en la libertad, autonomía, seguridad y confianza de los trabajadores, así como en un reconocimiento con retroalimentación positiva y en generar vínculos de apoyo entre colegas que hagan el trabajo más agradable y humano.