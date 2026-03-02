STPS: Con disminución de la jornada laboral se busca reducir la fatiga y los accidentes laborales

El gobierno de México informó que tras aprobarse la reforma para establecer la semana laboral de 40 horas por las cámaras de Diputados y Senadores, así como por 24 congresos locales, en los próximos días se declarará su constitucionalidad y se publicara el decreto correspondiente. Entre los avances se destaca que las 40 horas se alcanzarán en 2030 y que si se trabaja ocho horas diarias se deberán descansar dos días.

Según lo explicado por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, “el objetivo es reducir la fatiga y los accidentes laborales, mejorar la salud y seguridad en el trabajo, y lograr un mayor equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral”.

La reforma establece en la Constitución una jornada máxima de 40 horas semanales, sin reducción de salarios ni prestaciones. La disminución será paulatina, a razón de dos horas por año a partir de 2027, para alcanzar el nuevo límite en 2030:

2027: 46 horas

2028: 44 horas

2029: 42 horas

2030: 40 horas

Durante 2026 se desarrollará el periodo de planeación e implementación con los distintos sectores productivos.

Bolaños explicó que la jornada ordinaria diaria se mantiene en ocho horas y que, al completarse la semana de 40 horas, quienes trabajen ocho horas al día deberán contar con dos días de descanso. Además, por primera vez se prohíben las horas extra para menores de edad.

Cambios en horas extra y límites

Las autoridades indicaron que el nuevo esquema fija un tope de 12 horas extraordinarias semanales —voluntarias— y establece un máximo de cuatro horas triples, límite que antes no existía. Las horas extra comenzarán a contabilizarse a partir de la hora 41 y no de la 49, como ocurre en la actualidad.

El secretario rechazó versiones que advertían una disminución de ingresos. Explicó que, en un ejemplo de un trabajador con salario mensual de 20,000 pesos bajo el esquema de 48 horas, el valor por hora pasaría de 82 a 99 pesos al implementarse la jornada de 40 horas. En escenarios donde se utilicen horas extraordinarias, el ingreso podría incrementarse hasta 32% respecto al esquema actual.

Asimismo, se mantendrán intactos la prima dominical, el pago en días festivos, el tiempo de comida y el pago al 200% por horas extra.

Para garantizar el cumplimiento, la Secretaría del Trabajo implementará un registro electrónico obligatorio de la jornada laboral en los centros de trabajo, lo que permitirá fortalecer la inspección federal.

México “a la vanguardia” en América Latina

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la reforma responde a una demanda histórica y forma parte de la transformación del mundo laboral en el país.

La primera mandataria contrastó la medida con decisiones adoptadas en otros países de la región. “Argentina aprobó 12 horas de trabajo, una regresión tremenda de los derechos laborales”, señaló, y afirmó que en México la visión es el bienestar y la mejora de las condiciones de vida de las familias.