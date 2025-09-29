Felicidad laboral, indicador de negocio poco visible

Cada primer viernes de octubre se celebra el Día Mundial de la Sonrisa, y aunque sonreír en el trabajo no es garantía de estar bien, la evidencia científica muestra que sí tiene implicaciones en emociones positivas e influye en la felicidad laboral, un aspecto relevante.

La felicidad en el trabajo es necesaria para negocios prósperos. Jacinta Girardi, líder del área de investigación de Buk, indica que la felicidad es un fenómeno complejo con muchas dimensiones que, de fomentarse en las empresas, tiene impactos significativos.

Ello porque mejora la experiencia laboral, ya que fomenta la creatividad, colaboración, compromiso y ambientes positivos que se asocian con mayor productividad, menor rotación y resiliencia, lo cual, se vincula con variables clave del desempeño financiero.

Diana Jiménez, cofundadora y directora de proyectos de la Agencia Concepto 21, agrega que la felicidad en el trabajo fortalece las relaciones interpersonales, la colaboración, la lealtad y fidelización, el sentido de responsabilidad y hasta la innovación.

“Los colaboradores sienten mayor apertura a proponer ideas nuevas, son más creativos y asumen riesgos”, afirma.

En México, ocho de cada 10 colaboradores se sienten felices en su trabajo, aunque varía según la generación que se evalúe, “a mayor edad, mayor felicidad”, se lee en el estudio Felicidad Organizacional 2025 de Buk.

En esa línea, Jacinta Girardi explica que cuando alguien de la generación Z entra a trabajar, se emociona, pero a medida que lleva más tiempo, la felicidad decae y baja; según el estudio, la razón podría relacionarse con un desajuste entre las promesas y la experiencia de desarrollo, bienestar y reconocimiento.

Por lo anterior, Diana Jiménez refiere que la generación Z se fideliza a una organización que le transmite su propósito y este a su vez se alinea a sus valores. “Esta generación busca un sentido a su trabajo, busca trascender, ser parte de algo más grande. En eso debemos basar las estrategias para ellos, en el propósito”.

El impacto de la felicidad en el trabajo

La especialista afirma que una estrategia de felicidad disminuye el ausentismo hasta en un 41%, la rotación en un 56% y el estrés en 12 por ciento.

Además, hay una relación estrecha entre felicidad y finanzas. El informe de Buk destaca una conexión entre la cultura y bienestar con la situación financiera.

Por ejemplo, las empresas con 78 puntos de felicidad tienen mayores niveles de margen de ganancias, mientras que las de peor margen apenas alcanzan 61 puntos.

“Sabemos que colaboradores felices suelen tener mejor llegada con clientes, lo que puede traducirse en mayores ingresos, generar menos costos asociados a rotación, reemplazos y ausentismo”, destaca Jacinta Girardi, quien enfatiza, invertir en felicidad organizacional mejora la experiencia laboral y puede anticipar mejores resultados financieros.

Por otra parte, la cofundadora de Agencia Concepto 21 comparte que la felicidad en trabajadores también se traduce en clientes satisfechos, culturas positivas y organizaciones con mejor reputación y por ende mayor rentabilidad a largo plazo.

Más allá de la sonrisa

Sin embargo, la sonrisa no basta para saber si un trabajador es feliz, es necesario medirla, si bien, para cada empleado es diferente, hay parámetros implementados en las evaluaciones de clima que consideran el bienestar, compromiso, valoración y sostenibilidad que pueden arrojar esas cifras.

Por ejemplo, según el estudio de Buk, al usar estos rangos, se encontró que las personas más felices sienten que en su organización hay políticas y prácticas asociadas al reconocimiento, tienen oportunidades reales de crecimiento, y reciben más apoyo emocional, lo cual indica, las iniciativas de bienestar y desarrollo les dan felicidad.

En su experiencia, Diana Jiménez menciona que para lograr una estrategia efectiva, es necesario conocer a todo el equipo, entender qué los motiva, cómo pueden desarrollarse, cuáles son sus intereses y fortalezas, qué pueden aprender entre ellos, y cómo pueden disminuirse sus áreas de oportunidad.

Para conseguir estos datos, recomienda elaborar encuestas de satisfacción que contengan indicadores de fidelización del colaborador, hacer evaluaciones de desempeño, observar la cultura organizacional y medir los niveles de ausentismo.

Si bien, la felicidad es una cuestión de actitud, en el entorno laboral pueden implementarse estrategias de bienestar que la fomenten. Las expertas recomiendan a las empresas escuchar sin prejuicios a cada integrante del equipo, contar con políticas de inclusión y diseñar programas personalizados de bienestar flexibles.

Asimismo, reconocer a cada miembro, fomentar la comunicación, la equidad e igualdad, brindar mentorías, rutas de desarrollo temprano y apoyo laboral y emocional; y medir el impacto por lo menos una vez al año.