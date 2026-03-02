Morena propone reducir cuota de personal mexicano al 75% para mejorar la contratación de migrantes

En la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa para mejorar el acceso de migrantes a un empleo. La propuesta plantea ampliar el porcentaje de contratación de personas extranjeras, actualmente topado a 10% en puestos de trabajo técnicos y profesionales.

“El propósito principal es lograr hacer que los migrantes se sientan incluidos y valorados dentro del país en el que deciden establecerse para poder construir un nuevo camino, pues entre sus necesidades más urgentes el 28% de estas se debe a la generación de ingresos/empleo”, afirma en la exposición de motivos la diputada Damaris Silva Santiago (Morena), impulsora del proyecto.

Para lograr esto, la iniciativa plantea modificar el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) para reducir de 90% a 75% la cuota de contratación de mano de obra mexicana, y que el porcentaje restante de “prioridad a las personas migrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad”.

De acuerdo con la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM por sus siglas en inglés) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), de la población migrante en el país, sólo una cuarta parte tiene empleo, y un 9% se ocupa a través de un trabajo independiente.

Sin embargo, sus condiciones laborales no son óptimas. Únicamente 33% cuenta con un ingreso fijo, sólo 9% tiene un contrato de trabajo y si se trata de acceso a seguridad social, el universo se reduce a 6 por ciento.

“El cambio que se propone es darle oportunidad a las personas migrantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad para que mediante un empleo digno puedan mejorar su calidad de vida, es decir, que la demanda de trabajo iguale a la oferta y de este modo exista un equilibrio positivo donde las y los trabajadores migrantes tanto como las y los trabajadores nacionales se vean beneficiados”, afirma la legisladora.

Según el Informe sobre Migraciones Internacionales 2024 de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en el 2023 México se posicionó como el sexto país del organismo con más recepción de migrantes.

La reforma propuesta en la Cámara de Diputados también contempla conservar la obligación tanto para empleadores y trabajadores extranjeros de capacitar a los empleados mexicanos.

Además, estos porcentajes de contratación no serán aplicables a puestos de dirección, administración y gerencias generales, “siempre y cuando no se excluya a trabajadores mexicanos previamente capacitados para estos puestos”.

“Parte de los objetivos dentro del interés nacional de México debe ser el trabajar por una migración regular, ordenada y segura; en este sentido, la integración laboral debe ser uno de los principales ejes a poner en marcha, pues atendiendo este, de la mano de lograr una regularización en su estancia serían acciones efectivas a favor de los migrantes y no se quedarían en discursos o buenas prácticas”, argumenta la diputada Damaris Silva Santiago.

La propuesta también incorpora una disposición en la Ley Federal del Trabajo para que en los sectores estratégicos y empresas del Estado sólo se emplee mano de obra mexicana.

México necesita la mano de obra migrante

La propuesta no está desconectada de una realidad en el mercado laboral: hay dificultad para cubrir vacantes por factores como una escasez de habilidades, pero también por puestos de trabajo que están perdiendo atractivo entre la fuerza laboral local.

De acuerdo con la Encuesta de Escasez de Talento 2026 de ManpowerGroup, el 67% de las empresas en México reporta dificultades para cubrir vacantes. Sin embargo, sectores como el automotriz (81%), finanzas y seguros (77%) y manufactura (71%) superan ese promedio.

El año pasado, tan sólo para los mexicanos repatriados de Estados Unidos, más de 300 empresas a través de la iniciativa México te abraza del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ofrecieron más de 70,000 vacantes. No todos estos puestos de trabajo no eran de nueva creación, se trataban de opciones que han sido complicadas de cubrir.