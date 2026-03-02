Petróleo, incertidumbre y caos

Mientras se vive, es necesario aprender a vivir. Séneca

Nos preguntamos más de una vez, en este mundo globalizado, que no deja de sorprendernos, a pesar de no haber nada nuevo bajo el sol o la neblina diaria, cuando aterrizamos de manera casi fortuita al tercer mes de un año, sospechosamente en guerra continua, porque los Estados Unidos creen ser los propietarios del universo.

No es cualquier cosa lo que se está sucediendo en Medio Oriente, porque los países árabes han sido obligados a defenderse, la reacción ha sido inmediata, lo que habla de información sensible, donde se tenía prevista un ataque más del imperialismo.

Irán es el país como objetivo principal, su petróleo el elemento de discordia, pero también la religión, en un régimen que desde 1979 había condenado a muerte a los ciudadanos que no obedecieran el Corán, cientos de estudiantes asesinados en nombre de lo inaudito, cuando las batallas que se libran en el occidente son a partir de la inteligencia artificial, por poner un ejemplo en el simplismo de lo cotidiano.

Tan lejos y tan cerca del culto a la muerte, republicanos y demócratas sacrifican soldados estadounidenses, el poder de las decisiones radica en un solo hombre, maniático, pederasta, que hace a un lado las acusaciones que pesan en su contra, con una guerra más, que están dejando cientos de muertes inocentes, es un tipo despiadado, imparable ante la sumisión de sus aliados.

Donald Trump es también ahora un objetivo, porque en suelo norteamericano viven más de quinientos mil iranies, o personas con esa ascendencia, que hoy están ante el horror de ver masacrado a su pueblo, a sus familias huir solo con la ropa que traen puesta, misiles, bombardeos sin mediar ningún tipo de diálogo.

El mundial de futbol está a poco más de 100 días, en ciudades de una alta población migrante, varios países seguramente se bajarán de esta justa, y otros más, miles quizá, cancelarán el viaje por temor a un atentado, que estará latente el mes que dure el evento, también con participación en suelo mexicano y canadiense.

Desde el derrumbe de las torres gemelas en Nueva York, en aquel septiembre negro de 2001, un día 11, que será puesto en la mesa de la seguridad nacional de los Estados Unidos, porque lo que se dice es una guerra regional en medio oriente, puede alcanzar otras magnitudes y latitudes, al dar un golpe de realidad las hasta hoy calladas Rusia y China.

Lo que sostenga Trump como declaraciones son mediáticas, creer o no creer, en tiempo de excesos de información en las redes sociales, lo que nos da como resultante desinformación, barcos hundidos de Irán hoy, el cuartel naval del enemigo del mandatario norteamericano, destruido. Pero las bajas del lado del “libertador”, no se tienen.

Vivimos en tiempos donde Israel, que nunca tuvo territorio, es el aliado para destruir un país, que ha invadido y asesinado a miles y miles se árabes, y continúa con el apoyo irrestricto del invasor, desviando la atención de los temas fundamentales y otras guerras como la de Rusia y Ucrania y territorios ocupados.

El precio del petróleo en los mercados internacionales a la alza, veremos si México es capaz de acotar la corrupción en PEMEX y pagar los adeudos millonarios con empresarios que están al borde de la quiebra en varios estados del país.

ENTRE LÍNEAS

Ayer compartía por la tarde-noche en redes, una frase que busca hacer conciencia de la realidad, “el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla”. Somos parte de los libres pensadores de México, críticos propositivos, y estar o no estar en una nómina no es aplaudir todo; pero sí el compromiso con la verdad.