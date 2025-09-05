Las empresas con menores utilidades tienen bajo nivel de felicidad en el trabajo

La felicidad en el trabajo tiene un peso en el negocio, para ser más específicos, en la rentabilidad. Al menos, una característica en común entre las compañías con mejor margen de utilidad es el nivel de felicidad de sus trabajadores, de acuerdo con una investigación de Buk.

El último reporte de Felicidad Organizacional, de la plataforma de Recursos Humanos, evidencia que las empresas con bajas utilidades tienen en promedio un nivel de felicidad de 61 puntos (de 100 posibles), pero en el resto de las compañías, el Net Happiness Score (NHS), indicador de felicidad organizacional, sube a 78 puntos.

“Esta diferencia no solo es estadísticamente significativa, sino que también permite interpretar que el bienestar interno podría jugar un rol en explicar estas diferencias. Sabemos que colaboradores felices suelen tener mejor llegada con clientes, lo que puede traducirse en mayores ingresos, y generar menos costos asociados a rotación, reemplazos y ausentismo”, indica Buk en su reporte.

Aunque la conexión entre los bajos niveles de felicidad y de utilidades está presente en todos los tamaños de empresas, en las medianas la brecha es mayor. Los negocios medianos con bajo margen de ganancias tienen un NHS de 31 puntos, menos del doble del promedio general (73 puntos).

Pero esta no es la única conexión entre la felicidad organizacional y el desempeño financiero, la investigación también identifica un vínculo con el riesgo de las empresas de caer en problemas económicos.

Por cada punto adicional que se eleva en el indicador de felicidad en el trabajo, disminuye 4% la probabilidad de ubicarse en el grupo de compañías con peor margen de ganancia. “Esto significa que el bienestar interno no solo mejora la experiencia laboral, sino que actúa como un factor estadístico asociado a menor vulnerabilidad financiera”.

Otro hallazgo clave es que las empresas con mayor puntaje de felicidad organizacional son 2 veces más propensas evaluar de manera positiva su solidez financiera.

Si bien con estos datos no se puede asegurar que la felicidad es la única responsable de la salud de las finanzas de una empresa, Buk señala que sí confirman una hipótesis: la apuesta por colaboradores felices sí tiene un impacto en los resultados financieros.

Las empresas que lideran los mayores puntajes en satisfacción en el trabajo se caracterizan por inversión en tres prácticas clave:

Realiza iniciativas de team building

Programas de liderazgo

Programa formal de voluntariado

¿Qué nos hace felices en el trabajo?

La felicidad en el trabajo está influida por diversos factores del entorno organizacional, la mayoría de estos no son elementos monetarios, sino del ambiente. De acuerdo con la investigación, las personas más felices tienen a tener una mejor calificación sobre:

Políticas de reconocimiento

Iniciativas de bienestar

Oportunidad de desarrollo

Sentido de pertenencia

Apoyo laboral y emocional

“Más que señalar buenas prácticas en general, estos hallazgos permiten identificar los aspectos específicos que más contribuyen al bienestar (o malestar). Enfocar ahí los esfuerzos no solo mejora el clima laboral, sino que responde directamente a lo que las personas realmente necesitan”, indica Buk.