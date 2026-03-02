Confianza empresarial aumenta en febrero, aunque el pesimismo persiste

La confianza empresarial se recuperó en febrero tras la ligera caída registrada en enero, al situarse en 48.8 puntos, lo que se reflejó en un mayor optimismo en las expectativas de las y los directivos sobre el momento adecuado para invertir y la situación económica actual del país, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) registró un incremento mensual de 0.7 puntos.

Pese al avance respecto al mes de enero, el indicador disminuyó 1.3 puntos en su comparación anual, sumando 22 retrocesos consecutivos y reflejando cautela entre los empresarios del país.

El Indicador, que mide el promedio ponderado de cuatro sectores —manufactura, construcción, comercio y servicios privados no financieros—, acumula 12 meses consecutivos por debajo del umbral de los 50 puntos, lo que confirma que predomina una percepción menos optimista en el sector empresarial.

En febrero, los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) mostraron avances mensuales en tres de los cuatro sectores medidos, mientras que las Industrias Manufactureras cerraron con una ligera baja, el sector Comercio destacó por registrar el mayor incremento mensual.

El ICE de Industrias Manufactureras se situó en 48.1 puntos, 0.2 puntos menos que en enero de este año, manteniéndose por debajo del umbral de los 50 puntos por 12 meses seguidos.

Los componentes momento adecuado para invertir (-0.8 puntos) y la situación económica futura de la empresa (-0.4 puntos) reflejaron el pesimismo de los empresarios.

En contraste, Comercio subió 1.6 puntos, llegando a 48.8 puntos. No obstante, hiló 12 meses por debajo del umbral de los 50 puntos.

El optimismo de la clase empresarial en México se reflejó en los avances de los componentes momento adecuado para invertir (4.4 puntos) y la situación económica presente del país (1.4 puntos).

Por su parte, el sector Construcción presentó un aumento de 1.0 punto, situando su ICE en 46.5 puntos, aunque el sector se ha mantenido 18 meses consecutivos por debajo del umbral de 50 puntos.

La confianza se concentró en la situación económica futura de las empresas, con un avance de 1.8 puntos, y en la situación económica futura del país, que creció 1.6 puntos.

Finalmente, los Servicios Privados no Financieros subieron 0.6 puntos, a 49.5 puntos. Con este dato, el indicador se situó, por quinto mes consecutivo, por debajo del umbral de los 50 puntos.

Este sector mantiene expectativas positivas sobre el momento adecuado para invertir y la situación económica presente del país, con aumentos de 1.5 y 1.4 puntos, respectivamente.