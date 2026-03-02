Cuando la inteligencia artificial redefine e intensifica el trabajo

A todos casi nos han convencido que la inteligencia artificial viene a liberarnos de infinidad de tareas. Pero la realidad organizacional que empieza a observarse es más compleja. Sí, produces más y avanzas más rápido aunque eso no significa que trabajes menos. De hecho, es muy probable que estés trabajando más sólo que de otra manera.

Si lideras la función de Recursos Humanos o formas parte del C-Suite, necesitas entender tres dinámicas críticas: la promesa incompleta de productividad, la intensificación voluntaria del trabajo y la expansión del alcance de los roles, porque si no las gestionas deliberadamente, la IA no reducirá la carga organizacional; la amplificará.

La promesa de productividad es real… pero incompleta

De acuerdo con el trabajo de A. Ranganathan (2026) en la Harvard Business Review, titulado AI Doesn’t Reduce Work—It Intensifies It, cuando integras herramientas de IA generativa en tu organización, la productividad se dispara.

El problema no es que la productividad aumente. La dificultad está en lo que haces —o permites que suceda— con el tiempo liberado. Cuando una tarea que antes tomaba tres días ahora se resuelve en uno, la expectativa cambia.

Sin que lo notes, la línea base de rendimiento se eleva. Y ahí está el punto crítico pues el tiempo ahorrado rara vez se convierte en recuperación. Se transforma en capacidad disponible que, en entornos de alta exigencia, tiende a llenarse de inmediato.

Desde tu rol como líder, quizá observes indicadores positivos como más entregables, más proyectos avanzando en paralelo y mayor velocidad de respuesta. Pero debes preguntarte si ese incremento es sostenible o está generando una presión silenciosa que aún no aparece en los reportes. La IA cumple su promesa de productividad, lo que no garantiza es que se traduzca en bienestar o sostenibilidad organizacional.

¿Quién impulsa la intensificación?

Quizá pienses que la intensificación del trabajo ocurre cuando la dirección impone nuevas metas. Pero la evidencia muestra que cada vez es más frecuente que el incremento en la carga no sea impuesto sino voluntario.

Cuando utilizas IA, experimentas una sensación poderosa porque puedes hacer más cosas por tu cuenta. Lo que antes requería coordinación con otras áreas ahora lo puedes intentar tú mismo. Lo que antes postergabas por complejidad técnica ahora se vuelve accesible.

Esa experiencia genera tres efectos psicológicos que probablemente reconoces:

Te sientes más competente Pierdes el miedo a empezar Obtienes retroalimentación inmediata

La IA se convierte en un “copiloto” cognitivo que te impulsa a avanzar. El problema es que esa sensación de momentum puede llevarte a extender el trabajo sin notarlo. Pero cuando esos micro esfuerzos se acumulan, las pausas naturales desaparecen. Y sin descansos reales, la recuperación cognitiva se reduce.

Como líder de RH, necesitas entender que la sobrecarga no siempre se manifiesta como queja. A veces se disfraza de entusiasmo. Tus equipos pueden sentirse productivos y orgullosos mientras su carga total crece silenciosamente.

Si no defines límites organizacionales claros, la tecnología que prometía aliviar terminará intensificando y esa carga voluntaria es mucho más difícil de detectar y corregir.

Tus roles se expanden

Cuando reduces barreras técnicas gracias a la IA, empiezas a asumir tareas que antes pertenecían a otras funciones. Tal vez ahora escribes código básico aunque no seas ingeniero. Quizá desarrollas prototipos aunque no seas técnico. En una de esas hasta elaboras análisis complejos sin depender tanto de especialistas.

En apariencia, esto parece eficiencia pura. Pero observa con atención y pregúntate qué tareas dejaste de hacer para incorporar las nuevas. En muchos casos, ninguna. Simplemente agregaste más. Esa expansión genera efectos secundarios:

Acumulas responsabilidades adicionales sin redefinir prioridades

Los expertos deben revisar o corregir trabajo generado con IA, aumentando su carga

Las fronteras de responsabilidad se vuelven difusas

Además, esa ampliación rara vez se refleja de inmediato en descripciones de puesto o esquemas de compensación. La estructura formal permanece igual, mientras la práctica cotidiana se ensancha.

Como líder, esto debería encender una alerta estratégica. Si tus colaboradores absorben funciones adicionales gracias a la IA, podrías estar sustituyendo rediseño organizacional por intensificación individual.

En el corto plazo, parece eficiencia. En el mediano plazo, puede convertirse en fragilidad porque cuando el sistema depende de que las personas constantemente hagan “un poco más”, cualquier caída en energía o motivación impacta de forma desproporcionada.

Takeaways