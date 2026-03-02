Peso mexicano cae frente al dólar ante el agravamiento del conflicto en Oriente Medio

El peso mexicano se deprecia contra el dólar la mañana de este lunes. La divisa local cede terreno, afectada por un entorno de aversión al riesgo en el mercado, después de que el fin de semana se agravó un histórico conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.3320 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.2318 unidades el viernes, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una pérdida de 10.02 centavos o 0.58 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre 17.3763 unidades y un mínimo de 17.2257 unidades. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al billete verde con una cesta de seis monedas referencia, pierde 0.76% a 98.35 unidades.

Estados Unidos e Israel atacaron con misiles a Irán el fin de semana, con el objetivo de acabar con el régimen islámico del país y su proyecto nuclear. El líder ayatolá Alí Jameneí murió e Irán respondió con misiles para Israel y bases estadounidenses en Oriente Medio.

"El conflicto en Oriente Medio ha alcanzado nuevas proporciones y no existe claridad sobre el momento en que pueda terminar. Esta situación conlleva el riesgo de que se convierta en una guerra regional prolongada", destacó Banco Base en una nota de análisis.

Con este movimiento, el peso mexicano apunta a una tercera sesión consecutiva con pérdidas. En las operaciones del fin de semana, alcanzó el nivel de 17.3838 no visto desde principios de febrero. Expertos afirman que en este contexto hay espacio para caer más.

"El peso retrocede frente al dólar, en sintonía con 91% de las divisas de emergentes, conforme los operadores buscan refugio y menor exposición al riesgo. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17.22 y 17.42 respectivamente", dijo Monex Grupo Financiero.