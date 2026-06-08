Mercado laboral con pronóstico de debilidad para el segundo semestre

Las expectativas sobre el mercado laboral para el segundo semestre de 2026 se ubican en semáforo amarillo, especialistas anticipan un mercado más débil y alta informalidad en detrimento de la calidad de empleo.

“Esperamos un mercado laboral más débil y con menor capacidad de generación de empleo respecto a años anteriores”, estima Janneth Quiroz, directora Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex.

Entre enero y abril, el mercado laboral acumula una generación de 220,991 puestos de trabajo, la cifra más baja para un periodo similar en la última década, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

“Creemos que va a seguir deteriorado. Pudiera mostrar un peor desempeño todavía a partir de agosto”, advierte Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Estas expectativas sobre el mercado laboral están asociadas a una “desaceleración” y estancamiento del crecimiento económico.

“El mercado laboral todavía no muestra un deterioro severo, pero sí comienza a reflejar una economía que está creciendo menos y que enfrenta un entorno de mayor cautela empresarial”, explica Janneth Quiroz.

En el primer trimestre de este año, el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 0.6% real con cifras ajustadas por estacionalidad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Guillermina Rodríguez, directora de Estudios Económicos de Banamex, considera que hasta ahora el mercado laboral ha tenido resultados mixtos -con una tasa de desempleo en 2.5%, pero un aumento de la informalidad- y hacia adelante estiman una recuperación lenta.

“En general, sí vemos una recuperación lenta, pero sostenida del empleo durante el segundo semestre del año (...) sustentamos nuestra estimación, en la recuperación económica. El año pasado el PIB creció 0.6% y para 2026 estimamos un crecimiento de 1.3%”, menciona.

La especialista de Banamex estima que la actividad económica genere en promedio 360,000 puestos de trabajo y una tasa de desempleo de 2.7% al cierre del año.

Si bien la tasa de desempleo se encuentra en niveles “relativamente bajos” y refleja “cierta fortaleza” del mercado laboral, de acuerdo con Quiroz, la “altísima” informalidad y la subocupación distorsionan la realidad laboral del país, apunta Siller.

“La baja tasa de desempleo distorsiona una degradación profunda en la calidad de la ocupación”, anota Siller.

El desplazamiento de personas a la informalidad es una de las preocupaciones para el mercado laboral ya que eso implica un deterioro en la calidad de empleo.

“Cuando se revisa la calidad del empleo, el panorama es menos favorable. Parte importante del crecimiento del empleo ha venido acompañado de un aumento de la informalidad, de condiciones laborales más precarias y de una menor dinámica en sectores vinculados a inversión y manufactura”, explica Janneth Quiroz.

El trabajo informal concentró el 99.8% del total de ocupación generada en abril pasado. Sólo 608 personas se ocuparon en una actividad económica formal, según la ENOE. Quiroz y Siller estiman que la tasa de informalidad se mantenga por arriba del 54 por ciento.

“Vemos riesgos de que continué aumentando o al menos se mantenga en niveles elevados. Esto suele ocurrir en contextos de desaceleración económica (...) El ajuste del mercado laboral mexicano históricamente (...) ocurre mediante una mayor precarización, menor acceso a seguridad social y expansión de la informalidad”, explica Quiroz.

Mundial de futbol impulsará empleo temporal

El Mundial de Futbol que inicia el 11 de junio y concluye el 19 de julio tendrá efectos temporales en el mercado laboral del país.

“Van a ser cifras favorables para el empleo en junio (...) sí creemos que va a haber un efecto positivo en términos de empleo durante este evento deportivo”, considera Guillermina Rodríguez de Banamex.

Los sectores de hospitalidad serán los que generen empleos durante el Mundial y en la informalidad también habrá ocupación con personas que, por ejemplo, vendan artículos conmemorativos o presten algún servicio.

“Habrá una mejora temporal. A partir de agosto veremos otra vez un incremento en la tasa de desempleo extendida y en la informalidad laboral”, estima Siller.

Factores clave para el mercado laboral

Entre los factores clave que jugarán en el mercado laboral del país las especialistas mencionan el comportamiento del crecimiento del PIB nacional, la situación de la economía en Estados Unidos, los datos de las exportaciones, la confianza empresarial, la inversión pública y privada y los incrementos de los costos laborales.

El movimiento de la actividad económica en los siguientes meses será decisivo para determinar si el semáforo del empleo se queda en amarillo, mejora a verde o se enciende el foco rojo.

“No anticipamos un colapso del mercado laboral, pero sí un entorno mucho menos dinámico que el observado en los años posteriores a la pandemia. Es probable que la generación de empleo sea insuficiente para absorber completamente el crecimiento de la población económicamente activa”, de acuerdo con Janneth Quiroz.

Mientras que Guillermina Rodríguez considera que 2026 podría ser mejor en términos de empleo que el año pasado.

“El año pasado en general, aun cuando crecimos muy poquito, el empleo no cayó y creo que este año podría ser mejor que el pasado”, calcula.