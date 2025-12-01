El mercado laboral tendrá revancha en 2026, especialistas prevén mejora del empleo

El 2026 pinta para ser un año de cambios significativos en el mercado laboral de México: desde un entorno económico más favorable para la generación de empleos, cambios legislativos como la reducción de la jornada laboral y hasta el Mundial de futbol 2026.

La economía mexicana tendría un respiro; es decir, un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de al menos 1%, según estimaciones de grupos financieros. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé una expansión de la economía de entre 1.8% y 2.8 por ciento. De cumplirse el pronóstico, las empresas contemplarán ampliar sus nóminas, de acuerdo con analistas consultados.

“La perspectiva que tenemos de crecimiento para el próximo año, (...) definitivamente sí impulsaría la generación de empleos”, estima Guillermina Rodríguez Licea, directora de Estudios Económicos de Banamex. Para este grupo financiero, el PIB de México crecerá “más de 1%” que no se compara con el punto 0.2% ni 0.4% que estamos previendo para este año”.

La generación de empleos depende directamente de la demanda de productos que tengan las empresas asentadas en el país, lo que plantea a las compañías realizar más contrataciones, explica Janneth Quiroz, directora Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex.

“El estado del empleo va a depender del progreso que se tenga en la recuperación económica luego del estancamiento que se presenta en 2025”, agrega Quiroz.

De concretarse la reforma de la reducción de la jornada laboral a 40 horas y el aumento del salario mínimo incidirán en los costos laborales que, de incrementarse, determinarían la ampliación de las nóminas de las empresas, opina Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

La reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas se presentará, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, antes de que acabe 2025, pero su análisis, discusión y eventual aprobación será para 2026.

Hasta ahora se conoce que la reducción será gradual y que la meta de llegar a 40 horas se prevé hasta 2030. Sin embargo, el resto de los detalles aún son inciertos, el sector empresarial ha advertido que impactarán sus costos.

Mientras que el aumento al salario mínimo en 2026 continuará su tendencia al alza. El incremento de la referencia salarial ya genera preocupación por los efectos en el empleo en la zona fronteriza del país. Ahí ya está 51% por arriba del mínimo general, de acuerdo con la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Por tanto, se plantea un incremento diferenciado.

Factores externos

Desde el exterior, los factores que pueden afectar la generación de empleos son: una nueva ola de aranceles impulsada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y la revisión del T-MEC.

“Si se llegaran a imponer mayores aranceles, esto podría implicar que podría haber una desaceleración de nuestras exportaciones y esto pudiera incidir en una mayor cautela por parte de los contratistas para ampliar su nómina”, advierte Quiroz.

Mientras que si el T-MEC se revisa y ratifica, el escenario es que hacia el cuarto trimestre de 2026 la economía se reactive e impulse la creación de empleos en el sector manufacturero, agrega la economista de Monex.

La estimación de Monex para la creación de empleo formal registrado ante el IMSS es de 350,000 más para 2026; mientras que Banamex espera unos 300,000.

“Las perspectivas para lo que resta del año no son muy favorables, pero sí esperamos que pudiera haber ya cierta recuperación el año que entra en el sector manufacturero y de la construcción”, comenta Guillermina Rodríguez de Banamex.

En consecuencia, el sector servicios y el comercio también verían un impulso.

“Para el año que entra creemos que las cifras de empleo ya no sean tan limitadas como lo fueron este”, agrega.

¿Qué pasará con la informalidad?

La informalidad, que hasta octubre se ubicó en una tasa de 55.7%, puede crecer “ligeramente", de acuerdo con Banamex. Por su parte, Monex prevé que la informalidad se mantenga “relativamente estable” en 2026.

“No creemos que vaya a subir mucho, sino más bien acercarse al 56% nuevamente”, estima Siller de Banco Base.

El 2026 también vendrá un elemento que generará un ambiente optimista: el Mundial de Futbol. Sin embargo, la Copa Mundial de la FIFA podría impulsar también un aumento en la informalidad, ya que el consumo puede generar una mayor venta de bienes y servicios en la economía informal.

“Hay un efecto de optimismo por el mundial. No porque los partidos se llevan a cabo en parte de nuestro país, sino porque la gente se reúne y este efecto optimista puede causar que haya menos cautela entre los consumidores y entre las empresas”, agrega Siller.