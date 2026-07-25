Gobierno federal alista iniciativa para regular el uso de celulares en escuelas

El Gobierno federal comenzó la construcción de una iniciativa para regular el uso de teléfonos celulares y otras tecnologías digitales en las escuelas del país. La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría de Educación Pública (SEP), busca establecer reglas para favorecer un uso responsable de estos dispositivos sin limitar su aprovechamiento con fines educativos.

La administración federal señaló que no pretende emitir una prohibición inmediata, sino construir una regulación mediante consultas con maestros, madres y padres de familia, especialistas, organismos internacionales y estudiantes. El objetivo es presentar la propuesta durante el siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Foros nacionales

Como parte del proceso, el Gobierno federal realizará tres foros regionales y un encuentro de conclusiones en los que participarán autoridades educativas, investigadores, familias y representantes de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Con estos encuentros se busca reunir evidencia científica y opiniones antes de elaborar el proyecto legislativo.

Durante la conferencia matutina del 20 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la intención no es "prohibir por prohibir", sino generar una discusión pública sobre los efectos del uso de las redes sociales y los dispositivos digitales entre niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, la mandataria sostuvo que la regulación debe acompañarse de educación digital y de un uso responsable de la tecnología, mientras que la SEP explicó que el debate también abarcará temas como inteligencia artificial, alfabetización digital y salud mental.

La dependencia considera que el acceso a la tecnología debe mantenerse como una herramienta para el aprendizaje, pero con reglas que favorezcan el bienestar físico, emocional y académico de los estudiantes.

¿Qué contempla la propuesta?

Aunque la iniciativa definitiva aún no ha sido presentada al Congreso, el Gobierno federal adelantó algunos de los temas que formarán parte de la discusión:

Regular el uso de celulares y otros dispositivos durante la jornada escolar.

Mantener excepciones para actividades pedagógicas, emergencias y necesidades médicas o educativas especiales.

Impulsar programas de alfabetización digital y uso responsable de la tecnología.

Promover campañas sobre salud mental, convivencia escolar y riesgos asociados al uso excesivo de pantallas.

Establecer lineamientos nacionales que sirvan de referencia para las escuelas del país.

Mario Delgado, titular de la SEP, indicó que la regulación deberá sustentarse en evidencia científica y en un enfoque de derechos, por lo que también se analizarán experiencias internacionales. De acuerdo la Unesco, para marzo de 2026 el 58% de los sistemas educativos del mundo ya contaban con algún tipo de regulación sobre el uso de celulares en las escuelas.

Durante la conferencia mañanera, el organismo internacional recomendó que cualquier restricción vaya acompañada de estrategias permanentes de alfabetización mediática, digital y algorítmica, además de un debate amplio sobre el impacto de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial en el ámbito educativo.

Estados aplican restricciones

Mientras se desarrolla la consulta nacional, el Gobierno federal informó que 16 entidades ya cuentan con regulaciones para restringir el uso de teléfonos celulares en escuelas de educación básica:

Aguascalientes. Campeche. Ciudad de México. Coahuila. Durango. Estado de México. Guanajuato. Guerrero. Hidalgo. Jalisco. Michoacán. Nuevo León. Querétaro. San Luis Potosí. Sonora. Tamaulipas.

La presidenta también señaló que uno de los propósitos es recuperar espacios de convivencia entre los estudiantes, especialmente durante el recreo, al considerar que las pantallas sustituyen parte de las actividades sociales y los juegos tradicionales. Como parte de esa estrategia, la SEP anunció una Semana Nacional de Juegos Tradicionales para septiembre.

Por ahora, la iniciativa continúa en etapa de consulta y análisis. Una vez concluyan los foros nacionales y se integren las recomendaciones de especialistas, la SEP elaborará la propuesta que será enviada al Congreso de la Unión para su discusión legislativa. De aprobarse, establecería un marco nacional para regular el uso de celulares y otras tecnologías en los planteles educativos del país.