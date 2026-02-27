Jornada laboral de 40 horas en puerta: 10 consejos prácticos para que RH se prepare

El 2026 es un año de preparación para la jornada laboral de 40 horas, principalmente para los departamentos de Recursos Humanos (RH). De acuerdo con el régimen de transición de la reforma constitucional, aprobada por el Congreso de la Unión, será a partir del 1 de enero del 2027 cuando se realice la primera disminución de dos horas.

“Uno de los puntos más importantes será la capacitación del personal y medir eficiencias de la productividad, hay muchas empresas que tienen pago de contraprestaciones y beneficios ligados a factores de productividad, hay que analizar si los beneficios que estamos otorgando están ligados a productividad”, expuso Rodrigo del Valle, socio de la firma Mijares, Angoitia, Cortes y Fuentes.

La reforma de jornada laboral, que este jueves cumplió con su requisito constitucional tras el aval de más de 17 congresos locales, establece desde la Carta Magna un límite de 40 horas por semana, con una reducción gradual, protección del salario y prestaciones, un nuevo tope al tiempo extraordinario y la prohibición de que las personas menores de 18 años laboren tiempo extra.

Si bien aún falta por conocer los detalles de este “cambio de paradigma en el trabajo” con los ajustes a la Ley Federal del Trabajo (LFT), Mayeli Cabral, socia del área Laboral de Chevez Ruíz Zamarripa, consideró que las compañías pueden comenzar a realizar desde ahora ejercicios sobre el impacto en la nómina, si requieren contratar más personal y cuántas horas extra podrían pagar.

“También pueden empezar a hacer programas piloto sobre cómo ajustar ciertos horarios, ir jugando, digámoslo así, con los nuevos límites que tiene la reforma”, recomienda.

El calendario de implementación ya fue aprobado. Cada 1 de enero, a partir del 2027, se reducirán dos horas por año, hasta llegar al 2030, año en el que se alcanzará la semana laboral de 40 horas.

En ese sentido, la preparación de Recursos Humanos debe comenzar desde ya. “El hecho de que puedan empezar a tener un plan estratégico de cómo van a ajustarse en la operación para estar en cumplimiento, es muy importante. No hay que dejarlo para enero del 2027, cuando ya se exigible el cumplimiento y no se tenga idea de qué hacer”, afirmó Rodrigo del Valle durante un conversatorio organizado por Buk.

Durante el espacio convocado por la plataforma de Recursos Humanos, el especialista compartió las siguientes recomendaciones para prepararse frente a la reducción de la jornada laboral:

Analizar los esquemas actuales de jornadas y turnos para identificar impactos operativos Redistribuir la carga laboral y analizar si la plantilla actual puede cubrir la reorganización de la jornada Diagnóstico y evaluación actual del tiempo extraordinario, incluyendo el pago Vincular la compensación variable con elementos de productividad Evaluar la distribución de las cargas de trabajo y necesidades del talento Preparar los ajustes graduales conforme al calendario de implementación Mejorar la eficiencia de los procesos a través de herramientas tecnológicas Preparar protocolos para atender inspecciones laborales Diseñar mecanismos de control para evitar que se excedan los nuevos máximos legales Presupuestar herramientas de control de asistencia y tiempo de trabajo.

Esta reforma encamina al país y su mercado laboral hacia un “nuevo paradigma y forma de trabajo” que implica redefinir cómo medir la productividad al dejar el tiempo de horas sentado como indicador y transitar hacia un enfoque en resultados, afirmó en entrevista Mayeli Cabral.

“La empresa que esté pensando en medir sólo el tiempo sentado, sin una medición de la productividad y sin una medición real del producto o resultado, está midiendo mal hoy el trabajo. Hoy no es estar ocho o cinco horas en un escritorio, con la generación Z y las que vienen es un tema dinámico, de resultado”, subrayó la especialista.

Jornada de 40 horas, la preparación es ahora

Los abogados laboralistas coincidieron en que la preparación de las empresas debe comenzar desde ahora, con evaluación y diseño de un plan de trabajo.

Mayeli Cabral expuso que las empresas están “a muy buen tiempo” de realizar la revisión de sus procesos internos para identificar los que son repetitivos, los que no agregan valor, los que pueden ser sustituidos con tecnología o con capacitación.

“No es algo que se tiene que postergar solo porque la entrada en vigor va a ser paulatina e iniciará en 2027”, advirtió la especialista.

Por su parte, Rodrigo del Valle recomendó empezar con ejercicios desde ahora. “Es algo que ahí viene y no porque esté pendiente la discusión de la reforma a la Ley Federal del Trabajo quiere decir que no llegue, va a llegar, es un hecho que tendremos la reforma y es un hecho que debemos tomar medidas. Uno de los errores más comunes que veremos es empresas que se esperaron de último momento para tomar medidas y las acciones que tomen, no estén alineadas desde una perspectiva de operación de Recursos Humanos y legal”.