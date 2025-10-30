Gobierno pone en marcha programa para desarrollo de talento especializado

Este 30 de octubre comenzó la vigencia del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad 2025-2030, de observancia obligatoria para las dependencias de gobierno y que incluye entre sus metas el desarrollo de mano de obra especializada.

En el programa, el Gobierno Federal reconoce que “la incorrecta asignación del talento y el bajo nivel de capacitación de nuestra fuerza laboral se han convertido en dos de los principales obstáculos para el incremento sostenido de la productividad y la competitividad”.

Para poner esto en perspectiva, la fuerza laboral de México supera en masa a la de Colombia, Chile, Perú y República Dominicana juntas; sin embargo, la capacitación de la mano de obra mexicana suele ser más baja. En nuestro país, cerca del 47% de las personas en edad de trabajar cuentan sólo con educación básica, pero en las otras economías esa proporción disminuye a una cuarta parte de su población trabajadora.

Pese a que México cuenta con una de las mayores cantidades de perfiles STEM, “el talento STEM mexicano también se encuentra incorrectamente asignado. De la población trabajadora capacitada en áreas STEM en nuestro país, el 44.4 % realiza actividades para las cuales está sobrecalificada; solo el 26.1 % del total de la fuerza laboral STEM en México se desempeña en actividades acordes a sus habilidades y conocimientos”.

En ese sentido, uno de los objetivos prioritarios del Programa Especial para la Productividad y la Competitividad es la mejora en la capacitación y asignación de la fuerza laboral.

Para este objetivo, se implementarán acciones como la reconversión de habilidades de los trabajadores, ampliación de estándares de competencia o la promoción de la educación dual.

“Los incrementos en la productividad y competitividad se potencian al garantizar el correcto desarrollo de los talentos y habilidades de la población mexicana, lo cual nos permitirá contar con una fuerza laboral altamente capacitada”, se realizará

Las Secretarías del Trabajo y Previsión Social (STPS), de Educación Pública (SEP), de Economía (SE) y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), serán los entes públicos con mayor participación en estas estrategias. En algunas acciones, intervendrán también el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las Secretarías de Salud (SSA), la de Mujeres (SEMUJERES), la de Turismo (SECTUR) y el Sistema Nacional DIF (SNDIF).

¿Qué se pondrá en marcha para especializar la mano de obra en México?

Estas son algunas de las acciones que se pondrán en marcha para el desarrollo de talento especializado y una mejor asignación de perfiles:

Identificación necesidades de conocimientos y habilidades requeridas en las industrias para alinear los programas académicos, de formación, capacitación laboral y certificaciones con esos requerimientos (SEP, Conocer y STPS).

para alinear los programas académicos, de formación, capacitación laboral y certificaciones con esos requerimientos (SEP, Conocer y STPS). Impulso de la formación técnica-profesional en línea con las necesidades de habilidades y competencias de las industrias (SEP).

en línea con las necesidades de habilidades y competencias de las industrias (SEP). Fortalecimiento del marco normativo e impulso de la educación dual y prácticas profesionales para fomentar un aprendizaje práctico (SEP).

para fomentar un aprendizaje práctico (SEP). Promoción de la formación del talento altamente especializado y la reconversión de habilidades de las personas trabajadoras hacia actividades desarrolladas en sectores estratégicos mediante acceso a programas y modalidades flexibles (SEP, SE y STPS).

y la reconversión de habilidades de las personas trabajadoras hacia actividades desarrolladas en sectores estratégicos mediante acceso a programas y modalidades flexibles (SEP, SE y STPS). Difusión de la importancia de la integración de sectores productivos en los Comités de Gestión por Competencias para la actualización y desarrollo de estándares de competencias alineados a los requerimientos de las industrias (Conocer, SEP, STPS y SE).

alineados a los requerimientos de las industrias (Conocer, SEP, STPS y SE). Promoción entre la población de la certificación de habilidades de alta demanda (SEP, Conocer y STPS).

de alta demanda (SEP, Conocer y STPS). Ampliación de los estándares de competencias laborales ofrecidas por el SNDIF (Conocer, SNDIF, SEMUJERES y SSA).

ofrecidas por el SNDIF (Conocer, SNDIF, SEMUJERES y SSA). Impulso al desarrollo de estándares de competencia para el cuidado de personas adultas mayores y la certificación de personas cuidadoras (Conocer, SNDIF, SSA, IMSS y SEMUJERES).

Promoción de la capacitación y evaluación de la fuerza laboral del sector turístico (SECTUR).

Continuará la mejora de condiciones laborales

El Programa Especial para la Productividad y la Competitividad también incluye acciones vinculadas con la mejora de condiciones y derechos laborales. Las políticas públicas que se impulsarán están encaminadas con el bienestar de los trabajadores, la conciliación vida-trabajo y una mayor participación laboral de las mujeres.

“Modernizar las condiciones laborales es clave para incrementar la productividad y el bienestar de las personas trabajadoras. Se requiere contar con ambientes seguros y saludables, con planes de trabajo más flexibles y adaptados a los nuevos retos productivos. Es necesario procurar que las personas trabajadoras y sus familias tengan acceso a servicios de seguridad social de calidad y equitativos, que prioricen la prevención y promoción de la salud, y fomenten el equilibrio entre la vida personal y profesional”, indica el gobierno federal en el programa.

Como parte de las acciones estratégicas, se contemplan:

La promoción de la libertad y la democracia sindicales , y de la negociación y contratación colectiva, a través de acciones de sensibilización, capacitación y difusión de derechos que prioricen un mayor equilibrio de la vida laboral y personal.

, y de la negociación y contratación colectiva, a través de acciones de sensibilización, capacitación y difusión de derechos que prioricen un mayor equilibrio de la vida laboral y personal. Intervenciones preventivas, de promoción de la salud, comunicación de riesgos, cambios de comportamiento, de generación de espacios laborales seguros , y educación para las personas trabajadoras.

, y educación para las personas trabajadoras. Promover cambios en la regulación y en la cultura organizacional que contemplen el trabajo por objetivos, horarios dignos, escalonados y flexibles .

. Impulsar la creación de un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados.

De esta manera, la agenda laboral se mantendrá activa en los próximos cinco años a través de la formación de talento especializado y mejora de derechos laborales.