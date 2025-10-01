Día STEM en México: Formar al talento del futuro comienza desde la niñez

El mercado laboral está en constante evolución, y las habilidades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) se posicionan como el motor de este cambio. Según el informe sobre el Futuro del Empleo 2025 del Foro Económico Mundial, se prevé que el 39% de las aptitudes requeridas por los empleos se transformarán para 2030.

Graciela Rojas Montemayor, fundadora y presidenta de Movimiento STEM, destaca que el desarrollo de este tipo de habilidades es fundamental para los trabajos del futuro, especialmente si consideramos el alcance que de la inteligencia artificial (IA).

De hecho, datos del Foro Económico mencionan que las habilidades tecnológicas que incluyen conocimientos en IA crecerán en importancia más rápido que cualquier otra en los próximos 5 años, y esto urge a implementar la alfabetización digital desde edades tempranas.

“Todas las áreas de los negocios necesitan proyectos o situaciones que beneficien el desarrollo profesional”, menciona Rojas Montemayor, quien recuerda, el Día STEM se celebrará el próximo 8 de noviembre de 2025 por primera vez en México, una oportunidad para concientizar sobre la importancia de educar sobre ellas.

Se trata de una campaña que busca promover el desarrollo de proyectos STEM desde la educación básica. La meta es articular estas iniciativas en escuelas públicas para que estudiantes de primaria y secundaria, con el apoyo de sus docentes, creen y diseñen soluciones a retos de su contexto mediante la innovación.

La presidenta de Movimiento STEM asegura que no se necesita “tecnología muy sofisticada” para impulsar la innovación, y es que desde la infancia se puede fomentar el desarrollo de habilidades clave como la creatividad, e incluso con materiales reciclados se pueden diseñar prototipos que evolucionen lo que existe.

Desarrollar habilidades STEM con perspectiva de género

La inteligencia artificial está cambiando todos los empleos, hay estudios que hablan de que en los siguientes 5 años habrá un cambio radical en el tema de las de las habilidades, por ello, Rojas recomienda centrarse en tecnologías, entender cómo funcionan y capacitarnos.

Sobre ello, agrega que el desarrollo de habilidades STEM, desde edades muy tempranas permite un mejor y mayor dominio de estas, y a su vez, ello tendrá un impacto positivo en el futuro, especialmente cuando las infancias crezcan y se introduzcan a la fuerza laboral.

En febrero de 2025, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo había adelantado que el 75% de los empleos del futuro requerirán habilidades STEM, no obstante, reconoció que existe una brecha de género en estos sectores.

En esa línea, la UNICEF expone que en América Latina y el Caribe, menos del 30% de las personas que se gradúan en carreras STEM son mujeres, lo cual urge la necesidad de brindarles herramientas para aumentar su participación e ingresos.

Por lo anterior, Montemayor asegura que la celebración del Día STEM logrará impulsar tanto a niñas como a niños a generar “innovaciones que después ayuden en el trabajo”; y con la ayuda y preparación de los docentes se podrán articular proyectos con perspectiva de género “desde la infancia”.

Detalla que esto permite que las mujeres tengan mejores condiciones de vida. “Somos el 50% de planeta, no podemos quedar fuera, y como pasó con los automóviles, resulta que el cinturón de seguridad no funciona para mujeres embarazadas. Eso es porque no está la perspectiva de género permeado en todo el prototipaje, investigación y en todo lo que se hace”.

Habilidades a desarrollar para el futuro

La alfabetización digital, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad y la resiliencia son algunas de las habilidades que se fomentan con un enfoque STEM.

Sobre ello, Rojas Montemayor subraya que estas aptitudes son indispensables para el mundo laboral del futuro. La celebración del Día STEM es una oportunidad para que tanto niñas como niños comiencen a generar las innovaciones que, en el futuro, los ayudarán a prosperar en la fuerza laboral.

Para poder sumarse al Día STEM, es necesario que los docentes, tanto de primaria como de secundaria, ingresen a la página oficial de la iniciativa para registrarse de forma gratuita a más tardar el 05 de octubre de 2025.

Posteriormente, del 6 al 31 de octubre, las escuelas registradas recibirán un manual para implementar el enfoque STEM en el aula, a través del cual, podrán desarrollar un proyecto para aplicarlo con los estudiantes, con quienes reflexionarán y harán actividades sobre las diferentes razones para celebrar las habilidades y tendrán que subir su evidencia.

Del 3 al 7 de noviembre de 2025, los proyectos serán evaluados, y el 12 del mismo mes, los mejores serán reconocidos con premios, ello con la intención de que “niñas, niños, adolescentes y jóvenes participen en estos temas y se den cuenta que a través de las tecnologías y STEM pueden resolver los grandes retos de la humanidad”, puntualiza Graciela Rojas.

La presidenta de Movimiento STEM concluye que el desarrollo de estas competencias ayudará a que el talento del futuro pueda involucrarse, conectar materias y aplicar innovación para resolver los retos de la humanidad, especialmente porque de acuerdo con la UNICEF, el 90% de los trabajos del futuro requerirá habilidades digitales.