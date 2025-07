¿Por qué la capacitación es parte de las propuestas para la jornada de 40 horas?

En los foros para la implementación de la semana laboral de 40 horas, convocados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se plantearon diversas propuestas, incluyendo la capacitación, uno de los elementos en el que tanto las empresas como los sindicatos, coincidieron como esencial para la reducción de la jornada de trabajo.

Los programas de capacitación entraron en el paquete de propuestas, principalmente por el reto que ya enfrentan las empresas para encontrar talento con las habilidades adecuadas, lo que implica escasez de mano de obra en algunos sectores.

De acuerdo con el informe de Escasez de talento 2025, elaborado por ManpowerGroup, en México, el 70% de los empleadores presenta dificultades para encontrar los perfiles adecuados para los puestos. Además, el territorio mexicano ocupa el quinto lugar en Latinoamérica con mayor proporción de empresas con esta problemática.

Entre los sectores que presentan mayor dificultad para encontrar el personal preparado y que superan el promedio del país están: el transporte, logística y automotriz con 80%, tecnologías de la información con 77%; y finanzas y bienes raíces con 75 por ciento.

Bajo ese contexto, la directora del Consejo de Empresas Globales (CEG), Erika Quevedo, afirma a El Economista que México tiene un reto muy importante que se debe atender en materia de escasez de talento.

"No es que no tengamos gente preparada, la tenemos, pero no es suficiente. Debemos meterle a la capacitación. Si el objetivo de la reforma es elevar la calidad del empleo se necesita asegurar que la reducción fortalezca la formalización, promueva la eficiencia y genere un entorno más competitivo”, señala.

Pero el tema de mano de obra calificada no es el único vínculo entra capacitación y reducción de jornada laboral, en este escenario la formación de talento cobra relevancia porque al reducir el tiempo de trabajo, se necesita personal preparado para ser más eficiente en menos horas.

En ese sentido, Erika Quevedo subraya que si se reduce la jornada sin una estrategia adecuada, se presentarán retos en materia de productividad, eficiencia, competitividad y costos operativos.

“Si tú profesionalizas a tus colaboradores y les das formación continua, esto nos va a permitir optimizar el tiempo de trabajo. Con eso se compensan las horas reducidas con procesos mucho más ágiles y eficientes”, asevera.

La representante del organismo empresarial comenta que la profesionalización es muy importante porque México tiene niveles de productividad muy por debajo del promedio de otras economías.

“No solamente tenemos que darles conocimientos técnicos a los colaboradores, sino también habilidades blandas. Son habilidades que te van a permitir no solamente incrementar la calidad, sino también la velocidad de desempeño, que es lo que hoy necesitamos cuando estamos bajando las horas laborales”, destaca.

Comenta que, en materia de formación continua, la empresa debe ofrecer capacitación a sus colaboradores ante un mercado cambiante. “Todos los días hay nuevas regulaciones, la expectativa de los consumidores es diferente, hay una transformación digital. Entonces, si no mantienes actualizados a tus colaboradores, sencillamente te vas a quedar en rezago”.

En las capacitaciones debe entrar IP y gobierno

Erika Quevedo sostiene que las capacitaciones a los trabajadores es una tarea que debe realizarse de manera conjunta y sectorial, ya que las necesidades de cada área son totalmente diferentes.

“El problema no son las grandes empresas, son las mipymes, porque van a necesitar una enorme inversión y tiene que ser conjunta. Muchas mipymes están literalmente en sobrevivencia, hay que ayudarlas, se necesita inversión, capacitación y ahí el sector público tendrá que entrarle de manera decidida”, destaca.

Señala que entre los principales beneficios de poder capacitar al personal de las empresas está contar con mayor bienestar y compromiso, se reduce el ausentismo y la rotación, incrementa la productividad y es positivo frente a los inversionistas y sociedad.

“Sí se necesita una estrategia bien cuidada, donde la capacitación sea un pilar fundamental en todo este andamiaje que queremos implementar de jornada de 40 horas si es avanza la reforma”, concluye.

Sostiene que como empresas globales pueden ayudar en el camino de la aplicación de la reforma dando su perspectiva sobre qué ha funcionado y que no en otros países.

Entre las naciones dentro de la región de Latinoamérica que han reducido su jornada laboral en los últimos años se encuentran Colombia y Chile.

El pionero en la región en jornada de 40 horas es Ecuador, ya que desde 1980 implementó este límite de tiempo de trabajo, y Brasil desde 1988 tiene una jornada semanal de 44 horas.