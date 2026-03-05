Empleo femenino tiene el doble de probabilidad de ser desplazado por la IA: OIT

Los empleos ocupados por mujeres tienen casi el doble de probabilidad de verse afectadas en comparación con las de los hombres, por la inteligencia artificial (IA) generativa, advierte la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La automatización promete una revolución en la productividad global, pero sus beneficios no se han distribuido de manera uniforme cuando se trata del género. En el informe IA generativa: Mayores riesgos laborales para las mujeres de la OIT, se alerta que el 29% de los empleos femeninos está expuesto a la tecnología mientras que en el caso de los varones el porcentaje apenas llega a 16 por ciento.

La tecnología interactúa con desigualdades existentes entre géneros. De acuerdo con el estudio Generación IA, segregación ocupacional en el mundo laboral de la OIT, la tecnología podría agudizar la brecha de género.

Por ejemplo, las mujeres solo representan el 30% de la fuerza laboral en IA, y menos del 10% se encuentra en áreas de ingeniería y desarrollo de software, lo cual las excluye de empleos de alta productividad y mejores salarios que se empiezan a crear con la inteligencia artificial.

Baja presencia en IA aumenta el riesgo

La falta de representación femenina en el desarrollo de la IA limita la capacidad y oportunidad de las mujeres para incursionar en nuevos espacios tecnológicos, aunado a que herramientas como la inteligencia artificial pueden aumentar el riesgo de que los sistemas tecnológicos perpetúen sesgos de género existentes.

Los sistemas de IA son entrenados por humanos que los nutren con datos que pueden llegar a reflejar prejuicios sociales y que se presentan, por ejemplo, mediante herramientas de contratación, lo cual segrega en automático a las mujeres y solo reproduce estereotipos de género a gran escala.

Según los datos del organismo internacional, las mujeres están sobrerrepresentadas en roles de apoyo administrativo y de oficina, tales como secretarias, recepcionistas, auxiliares de contabilidad y personal de nómina, funciones con tareas rutinarias, cognitivas y codificables, altamente susceptibles de ser sustituidas por la tecnología hasta en un 16% más.

De hecho, en estas posiciones con más nivel de riesgo de automatización, la brecha de género es mayor, porque sólo un 3% de estos empleos son ocupados por hombres estarían, ya que ellos predominan en sectores manuales como la construcción y la manufactura, donde la IA tiene menos impacto directo. Dicho de otro modo, las mujeres se concentran en el sector de servicios, que es el más afectado por los avances de la IA generativa, especialmente en países con ingresos altos.

La OIT alerta que la incursión de la tecnología puede intensificar las cargas de trabajo, aumentar la supervisión y reducir la autonomía de las mujeres en sus puestos actuales, afectando así su calidad de vida. De esta manera, la IA generativa no solo amenaza con desplazar empleos, sino que también aumenta el riesgo de amplificar desigualdades.

Para evitar que la IA agudice las brechas entre hombres y mujeres, la OIT reconoce que el impacto de la tecnología dependerá de las decisiones políticas actuales, por ello, aconseja a los gobiernos incorporar la igualdad de género en el diseño y regulación de la inteligencia artificial.

Asimismo, resalta la urgencia de ampliar el acceso de las mujeres a la formación en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como STEM, de forma que puedan comenzar a ocupar puestos que las ayuden a mantenerse en el mercado laboral y alcanzar puestos de toma de decisiones en el sector tecnológico.