Lectura 2:00 min
Regístrate al programa “Alimentación para el Bienestar” que entrega el Gobierno del Edoméx
El Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez, abrió el registro del programa Alimentación para el Bienestar, dirigido a mujeres de 50 a 64 años. El trámite permitirá a las beneficiarias mantenerse dentro del padrón y continuar recibiendo el apoyo, y estará disponible hasta el 18 de marzo.
El programa contempla la entrega de canastas alimentarias y otros apoyos orientados a mejorar la calidad de vida de las beneficiarias, especialmente de quienes enfrentan pobreza, pobreza extrema o carencias en el acceso a una alimentación nutritiva.
De acuerdo con autoridades estatales, el registro puede realizarse en línea a través del portal oficial del programa, donde también se pueden consultar los requisitos y el proceso de inscripción.
Las interesadas pueden ingresar al sitio: http://sistemasbienestar.edomex.gob.mx:3100/#/inicio para completar el trámite.
En paralelo, desde el 2 de marzo comenzó el depósito del programa “Mujeres con Bienestar” para beneficiarias cuyos apellidos inician con las letras “A”, “B” y “C”.
Este programa otorga transferencias bimestrales de 2 mil 500 pesos a mujeres de 18 a 59 años que viven en condición de pobreza y no cuentan con seguridad social, además de otros servicios de apoyo.
Ambos programas forman parte de la estrategia social del gobierno estatal dirigida a mujeres en situación vulnerable, con apoyos económicos y alimentarios para mejorar su ingreso y condiciones de vida.