Peso mexicano retrocede 1.31% frente al dólar ante regreso de la aversión al riesgo

El peso mexicano se depreció con fuerza frente al dólar en las operaciones de este jueves. La divisa local retrocedió en un mercado que reactivó el nerviosismo por la guerra contra Irán, en espera de conocer mañana un reporte clave del empleo de Estados Unidos.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.7900 unidades por dólar. Contra un registro de 17.5592 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda una pérdida de 23.08 centavos o de 1.31 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.8062 unidades y un nivel mínimo de 17.5720. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas fuertes, ganó 22% a 99.03 unidades.

Regresa el nerviosismo

Los mercados mostraron un mejor sentimiento ayer, animados por reportes de The New York Times sobre la disposición iraní para terminar con la guerra. Sin embargo, la información fue desmentida hoy resurgieron las noticias sobre un recrudecimiento del conflicto.

Los posibles impactos de la guerra en el crecimiento económico y la inflación impulsaron de nuevo al dólar como refugio. En este contexto, China fijó su ⁠objetivo de crecimiento económico para este año ⁠en un rango de 4.5% a 5%, frente a un 5% alcanzado en 2025.

"El peso mexicano, una de las monedas emergentes más líquidas y ampliamente utilizadas en estrategias de carry trade, tiende a reaccionar rápidamente cuando aumentan los episodios de aversión al riesgo global", destacó en una nota de análisis la firma Pepperstone.

Cifras de empleo en EU

En cuanto a los indicadores, por la mañana se conocieron los datos de solicitudes iniciales de subsidios por desempleo ⁠estadounidenses que se ⁠mantuvieron en 213,000 la semana pasada. Los analistas proyectaban que el dato se situaría en 215,000 nuevas solicitudes.

Las cifras anteceden al reporte oficial de empleo estadounidense que se publicará mañana. El reporte incluye las nóminas no agrícolas, la tasa de desempleo y el ingreso promedio por hora, fundamentales para las decisiones política monetaria de la Reserva Federal.

"Un dato que supere las expectativas fortalecería al dólar al sugerir que la Fed no tiene prisa por recortar las tasas, lo que podría empujar al peso a romper la resistencia de 17.80 y buscar con facilidad a 18", explicó Felipe Mendoza, Analista de EBC Financial Group.