Restaurantes bajo presión, anticipan crecimiento menor a 1% en 2026, pese al Mundial

La industria restaurantera enfrenta un momento complicado debido a la saturación del mercado, aumento de hasta 40% en los costos y menos visitas de clientes, por lo que se prevé que terminará este año con un crecimiento por debajo del 1%, incluso considerando el impulso que podría generar el Mundial de Futbol.

"No esperamos que el sector de restaurantes crezca más allá del 1% durante este año. En 2025, el crecimiento fue prácticamente cero", adelantó Hugo Vela, presidente de la Asociación Mexicana de Restaurantes (AMR).

Sin citar un dato en particular, subrayó que en los últimos siete años o antes de la pandemia, el sector restaurantero no ha logrado crecer al mismo ritmo que la economía del país.

Lo anterior, explicó Hugo Vela, debido a que el número de restaurantes ha aumentado en el país, hay pocas barreras de entrada y el flujo de comensales ha bajado.

Aunque el salario mínimo ha aumentado considerablemente en los últimos años, los salarios medios no han subido en la misma proporción, lo cual se ha reflejado en las ventas de los restaurantes.

Entre 2018 y 2026, el incremento del salario mínimo ha sido de 154% en términos reales, según datos oficiales. En 2025 aumentó 12% y este año 13 por ciento.

"Ir a un restaurante siempre depende del dinero disponible. Si no te sobra dinero porque primero tienes que pagar la renta, las colegiaturas y el súper, entonces de los primeros gastos que limitas es la visita a restaurantes", manifestó el presidente de la AMR.

El aumento en el precio de los insumos ha sido otro factor en contra de los restauranteros, subrayó.

Las empresas del sector han tenido que enfrentar y absorber hasta un 40% del alza en el costo de los insumos en los últimos cinco años, como la carne de res, fruta, legumbres, entre otros.

Lo anterior no siempre se ve reflejado en el precio de los menús que ofrecen estas unidades económicas, dijo Hugo Vela.

Este año esperan que continúen los incrementos en el precio de alimentos e insumos básicos, por lo menos, en línea con la inflación que para 2026 el Banco de México estima ronde un 4.0%, refirió.

"Afortunadamente se han moderado los aumentos, pero no ha dejado de subir", puntualizó.

Adicionalmente, los restauranteros también lidian con el aumento del IEPS en refrescos y otras bebidas que contienen azúcar o edulcorantes. Además, del gravamen que pagan las plataformas de entrega a domicilio y de comercio electrónico.

Estos costos extra los han tenido que absorber, en gran medida, los restaurantes para no perder clientela.

Lo anterior aun sacrificando parte de su rentabilidad, ya que los negocios que operaban con márgenes cercanos a 8% hoy se mueven entre 5 y 6%, estimó el presidente de la AMR.

"Ojalá pudiéramos ver políticas públicas más amigables, que se reflejen en el consumo y en el crecimiento de la industria para generar más empleos", manifestó.

El Mundial, impulso acotado

La Copa Mundial de la FIFA 2026 es vista como un catalizador temporal.

El presidente de la AMR dijo que anticipan un aumento en la demanda conforme se acerque el evento deportivo y durante su desarrollo, tanto del lado del consumidor nacional como de los turistas extranjeros.

Para incentivar el consumo, la industria lanzará en mayo una iniciativa similar a la semana del restaurante que se lleva a cabo en las ciudades de Nueva York y Chicago, en Estados Unidos.

"Previo al mundial, vamos a hacer lo que antes llamábamos la quincena de comensal, con menús fijos a un precio especial, algo como un 'Bienvenidos a México' y vamos a tratar de sumar al mayor número de restaurantes posibles", adelantó Hugo Vela.