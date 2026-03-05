México endurecerá reglas sobre minería del carbón tras la tragedia del Pinabete

México ⁠se dispone a endurecer la normativa sobre las ⁠operaciones mineras de carbón, informó el jueves la Secretaría de Trabajo, tras el escrutinio generalizado que se ⁠produjo después de que un ⁠derrumbe en una mina en 2022 causara la muerte de 10 personas.

El plan elimina el sistema anterior, que permitía que las operaciones mineras de carbón "a pequeña escala" estuvieran sujetas a requisitos de seguridad menos estrictos o a exenciones de determinadas normas.

El siniestro de 2022 en el estado norteño de Coahuila, fronterizo con Estados Unidos, puso de relieve los peligros a los que se enfrentan los trabajadores en los pequeños yacimientos de carbón no regulados de México y suscitó críticas hacia la empresa estatal de electricidad, CFE, a la que la mina suministraba carbón.

El año pasado, ocho trabajadores de una mina de carbón en el mismo estado quedaron atrapados brevemente después ⁠de que se rompiera el cabrestante ⁠que tiraba de su ⁠vagoneta, informaron medios de comunicación locales.

Las nuevas reglas exigen túneles ⁠de mayores dimensiones para garantizar la seguridad estructural, sistemas de ventilación que garanticen un suministro adecuado de oxígeno y modifican las normas técnicas para la inclinación de las rampas, según la Secretaría de Trabajo.

Además de alimentar un pequeño porcentaje de la red energética de México, ⁠el carbón se utiliza en el país por fabricantes de acero como ArcelorMittal.