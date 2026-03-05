Wall Street cierra con pérdidas ante el nerviosismo por la duración de la guerra contra Irán

Los tres principales índices de Wall Street terminaron con pérdidas las negociaciones de este jueves. Después de una sesión de repunte, los promedios retomaron las caídas impactados por el nerviosismo sobre el impacto de una guerra que podría ser larga en Oriente Medio.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 1.61% a 47,954.74 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, perdió 0.56% 6,830.71 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico bajó 0.26% a 22,748.99 puntos.

El mercado había repuntado ayer ante versiones de un acercamiento de Irán para negociar el final de la guerra contra Estados Unidos e Israel. La información fue desmentida y el mercado teme que una guerra larga tenga efectos negativos en el crecimiento y en la inflación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país está ganando el conflicto y que Irán está devastado, coincidiendo con su secretario de Guerra, Pete Hegseth, que pese al tono positivo advirtió ayer que el conflicto podría extenderse al menos ocho semanas.

Por ahora, los precios del petróleo siguen reaccionando y hoy la referencia WTI de Estados Unidos avanzó cerca de 7%, ya que Irán mantenía un cierre estricto con ataques en el Estrecho de Ormuz, por que se mueve cerca de 20% del consumo de petróleo de todo el mundo.

Sólo el sector de energía (+0.44%) cerró con ganancias entre los 11 principales del S&P 500, mientras que el de materiales (-2.74%) y el de industriales (-2.70%) fueron los mas afectados. Dentro del índice Dow Jones, destacó la caída de Goldman Sachs (-3.67 por ciento).